Drónokkal fertőtlenítik a kínai falvakat

Az ezer drónból álló flotta napi ezer veszélyeztetett kínai falut permetez klórtartalmú fertőtlenítőszer és víz keverékével.

Védőmaszkot viselő gyalogosok Vuhan egyik elnéptelenedett utcáján. Fotó: MTI/AP/Arek Rataj

Ezért jó a permetezés

A drónos permetezés segít az épületek és tereptárgyak fertőtlenítésében, és fontos szerepet tölt be abban, hogy a potenciális vírushordozók - mint például a patkányok és más rágcsálók - minél kisebb eséllyel kerüljenek kapcsolatba a koronavírussal. Egy drón naponta nagyjából 40 hektárnyi területet képes lepermetezni. A drónokat speciálisan kiképzett pilóták és a kínai hadsereg drónpilótái kezelik.

Így próbálják megfékezni az új vírust

Az ilyen és ehhez hasonló óvintézkedések elengedhetetlenek a járvány megfékezéséhez. Ahogy korábban is megírtuk, 9 közép-kínai városban már közlekedési zárlatot is bevezettek. A zárlat alá vont városok mindegyike a Vuhannak is helyet adó Hupej tartományban található. Vuhanban 10 nap alatt építettek fel egy új kórházat, amely 1000 beteg fogadására képes. Az épületet hétfőn adták át. A kínai pénzügyminisztérium pedig egymilliárd jüan - mintegy 44 milliárd forint - összegű segélyt nyújtott a tartománynak a helyzet kezelésére.

Az ingatlanüzemeltetés a kínai főváros több lakónegyedében is felmérést tartott az ott lakók körében annak kiderítésére, hogy jártak-e a közelmúltban Vuhanban vagy fogadtak-e onnan érkező vendéget, illetve tapasztalnak-e bármilyen, a betegségre utaló tünetet. Emellett országszerte több oktatási intézményben meghosszabbították a holdújévi ünnep miatti szünetet, amely eredetileg január végéig tartott volna. Egyes iskolákban vizsga- és felvételi időpontokat is elhalasztottak. A Hupej tartományban pedig az összes tanintézmény és óvoda bezárt - egyelőre határozatlan időre.