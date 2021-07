Delta variáns: ez derült ki a Pfizerről és az AstraZenecáról

Az ENSZ egészségügyi szervezetének adatai szerint az először Indiában azonosított delta variáns jelenleg 124 országban van jelen. Ez 13-mal több, mint az előző héten.

Az eredmények szerint - amelyek szerdán jelentek meg a New England Journal of Medicine brit egészségügyi szaklapban - az említett védőoltások mindkét dózisa szinte ugyanolyan védelmet biztosít a delta mutáció ellen, mint az eddig domináns alfa variánssal szemben.

Ilyenek a százalékos arányok

A tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy a Pfizer/BioNTech-vakcina mindkét adagjának beadása 88 százalékos védettséget ad a tünetekkel járó megbetegedés ellen a delta, és 93,7 százalékos védettséget az alfa variáns esetében. Az AstraZeneca 67 százalékos védelmet nyújt a delta, és 74,5 százalékos védelmet az alfa variánssal szemben.

A delta variánssal szemben is nagyon hatékony a Pfizer- és az AstraZeneca-vakcina. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Gyorsabban szaporodik, és jóval virulensebb

Közben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is beszélt a delta variánsról. Mint azt szerdán közölték, két tanulmány is alátámasztja az említett mutáció veszélyességét. A tudományos alapon még nem megerősített kutatások Kínában, illetve Kanadában készültek. A kínaiak olyanokat vizsgáltak meg, akik delta variánssal fertőzött személlyel történt érintkezés után karanténban voltak. Az alanyoknál a PCR-teszt már négy nap után pozitív volt, míg a korábbi változatoknál csak hat nap után mutatta ki a fertőzöttséget. Az első pozitív tesztnél 1200-szer magasabb volt a vírus mennyisége, mint a korábbi esetekben. A WHO szerint ebből arra lehet következtetni, hogy ez az aggasztó variáns sokkal gyorsabban szaporodik, és jóval virulensebb afertőzéskorai szakaszában.

A szintén a SARS-CoV-2 nevű vírus delta variánsát vizsgáló kanadai kutatás szerint az egészségügyi kockázatok is jóval magasabbak, mint a korábbi variánsok esetében. A kórházi kezelésre szorulás veszélye mintegy 120 százalékkal, az intenzív osztályon való ellátásé körülbelül 287 százalékkal, a halálozás kockázata pedig 137 százalékkal magasabb, mint a korábbi változatok esetében.

Ezek magyarázzák az ugrásszerű növekedést

A július 18-cal zárult héten egyébként a koronavírussal fertőzöttek száma tizenkétszeresével mintegy 3,8 millióra nőtt. A legnagyobb növekedést Indonéziában (44 százalék) és Nagy-Britanniában (akár 41 százalék) jelentették. A WHO a fertőzöttek számának ugrásszerű növekedését négy okra vezeti vissza: az új, erősen fertőző variánsokra, a koronavírus-világjárvány elleni védőintézkedések enyhítésére, a társadalmi érintkezések megszaporodására, továbbá a szegény és gazdag országok között méltánytalanul elosztott védőoltások miatt az oltásban nem részesülők magas számára.

