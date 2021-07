COVID-oltások: újabb mellékhatásokra derült fény

Egy magyar virológus szerint hiú ábránd, hogy leküzdöttük a járványt - kattintson!

Az mRNS-vakcinák egyik lehetséges mellékhatására figyelmeztet az EMA. A hágai székhelyű testület illetékes kockázatértékelő bizottsága (PRAC) szerint a szívizom- és szívhártyagyulladásos esetek elsősorban a Pfizer- és a Moderna-féle vakcinák második adagjának beadása utáni 14 napon belül fordultak elő. A probléma elsősorban a fiatalabb korosztályhoz tartozó férfiakat érinti. A tünetek eltérőek lehetnek, de gyakran légszomj és erőteljes szívverés kíséri a megbetegedést. A két megbetegedést fel kell tüntetni a termékinformációban, és felhívni az egészségügyi szakemberek figyelmét a kockázatra - szögezték le a szakemberek.

Oltáshoz készítik elő a Pfizer-vakcinát. Fotó: MTI/Rosta Tibor

h i r d e t é s

A Janssen-vakcinánál is találtak kockázatot

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatósága azt is közölte a Janssen egyadagos, koronavírus elleni oltóanyaga kapilláris szivárgási szindrómát okozhat, ezért nem javasolják ennek használatát azok számára, akiknél a jelenség már korábban is fellépett. Három olyan esetet vizsgáltak ki, ahol a Janssen vakcinája váltotta ki ezt az igen ritka tünetet, amely során a hajszálerekből folyadék szivárog a testszövetekbe. A szindróma főként a karok és a lábak megduzzadását, alacsony vérnyomást, illetve a vér alacsony albuminszintjét és besűrűsödését eredményezi. A három esetben a tünetek 3 nappal az oltást követően jelentkeztek, az érintettek közül ketten elhunytak.

Az AstraZeneca készítménye sem rizikómentes

Az EMA korábban az AstraZeneca vállalat új típusú koronavírus elleni vakcinájával kapcsolatban hívta fel a figyelmet a fenti mellékhatásra. Az uniós gyógyszerfelügyeleti hatóság arról is tájékoztatott, hogy a készítmény termékismeretőjébe fel kell venni, hogy a vakcina mellékhatásként Guillain-Barre szindrómát (GBS) is okozhat. A GBS esetén a szervezet saját immunrendszere megtámadja az egészséges perifériás idegsejteket, ami típusosan az alsó végtagokban kezdődő, szimmetrikus végtaggyengeséggel és zsibbadással jár. Akut fázisában a betegség életveszélyessé is válhat.

Koronavírus: a Pfizer már az emlékeztető oltást sürgeti - olvassa el a részleteket!