Miközben egyre többet tudunk a koronavírus lehetséges szövődményeiről és hátramaradó tüneteiről, többek között a mentális problémákról, újabb és újabb hosszú távú következményre derül fény. A nytimes.com nemrég olyan esetekről számolt be, amikor a vírusfertőzés után néhány héttel egyes betegeknél komoly pszichiátriai zavarok, pszichotikus tünetek alakultak ki.

A koronavírus-fertőzés nem mindenkinél múlik el nyomtalanul. Fotó: Getty Images

Az első téveszmés betegek

Ilyen annak a 42 éves, gyógytornászként dolgozó négygyermekes amerikai nőnek az esete, aki nyáron önként jelentkezett az egyik Long Island-i pszichiátriai klinikán, ahol Covid-19-en átesett betegek számára indítottak kezelési programot. Korábban nem voltak pszichiátriai tünetei, a családjában sem küzdött senki mentális betegséggel. "Arról számolt be, hogy folyamatosan látja, amint 2 és 10 év közötti gyerekeit meggyilkolják, sőt, maga is hasonlót tervez. Olyan érzése volt, mintha egy megelevenedett Kill Bill-filmbe (Quentin Tarantino két részes akciófilm-sorozata) csöppent volna" - számolt be róla Hisam Goueli, az intézmény pszichiátere. Páciense részletesen leírta, hogyan halnak meg a gyerekei, ami Goueli szerint különösen hátborzongató volt, mivel a nő mindennél jobban szerette őket, és fogalma sem volt róla, miért kísértik ilyen gondolatok. A legkézenfekvőbb nyom, amin Goueli elindulhatott, a SARS-CoV-2 -fertőzés volt, amin a nő még tavasszal esett át. Ugyan csak enyhe tünetei voltak, de pár hónappal később elkezdett hangokat hallani, amelyek saját maga és gyermekei ellen próbálták fordítani.

Ez után az eset után Gouleit egyre több pszichiátriai zavarral (elsősorban a skizofrénia tüneteivel: téveszmékkel, hallucinációkkal), és pszichiátriai betegséggel (leginkább paranoiával) küzdő páciens kereste fel. Egy észak-karolinai idősotthonban dolgozó 36 éves nő például megszállottan ragaszkodott ahhoz a téveszméhez, hogy három gyerekét elrabolják. Azért, hogy megmentse őket, megpróbált áthajtani az egyik autós kiszolgálást is nyújtó gyorsétterem ablakán. Egy 30 éves New Yorki-i építőipari munkás azt képzelte, hogy unokatestvére meg akarja ölni, ezért betört annak házába és meg akarta fojtani. Nála ez a téveszme erőszakos viselkedéssel társult. Mivel világszerte számos hasonló esetet jegyeztek fel, a szakemberek elkezdtek behatóbban foglalkozni a témával.

Veszélyes utóhatás: "új pszichózis"

Egy neurológiai és pszichiátriai szövődményekkel foglalkozó brit tanulmány azt találta, hogy 153 koronavírus-fertőzés miatt kórházba került betegből tíznél jelentkezett valamilyen "új pszichózis". Egy másik tanulmány tíz hasonló spanyol kórházi esetről számolt be, és a különféle koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos közösségi médiás csoportokban is számos hasonló történetről szereztek tudomást az egészségügyben dolgozó szakemberek.

Noha a koronavírusról eleinte azt gondolták, hogy elsősorban légzési nehézségeket okoz, időközben kiderült, hogy sok egyéb, többek között neurológiai, kognitív és pszichológiai tünet jelentkezhet vagy maradhat hátra még azoknál is, akiknél a betegség szövődményeként nem alakult ki súlyos tüdő-, szív- vagy keringési probléma. Mindezek ellenére szakértők szerint nem kell attól tartani, hogy ezek az esetek általánossá válnak: arra számítanak, hogy az ilyen jellegű, szélsőséges következmények - például a pszichiátriai zavarok vagy betegségek - a koronavírus-fertőzésen átesettek csak igen kis részét érintik.

Kinél jelentkezhetnek pszichiátriai zavarok?

"Az immunaktiválásra reagáló neurotoxinok egy része a vér-agy gáton keresztül eljuthat az agyba, ami ilyen típusú károkat okozhat" - vázolta az egyik legvalószínűbb forgatókönyvet Vilma Gabbay, a Montefiore Einstein Pszichiátriai Kutatóintézet társelnöke, aki két koronavírus-fertőzés utáni pszichózisban szenvedő beteg kezelésében is részt vett. Egyikük, egy 49 éves férfi hangokat hallott és azt képzelte magáról, hogy ő az ördög, míg egy 34 éves nő kést hordott magánál, idegenek előtt kezdett vetkőzni és rendszeresen kézfertőtlenítőt tett az ételébe.

Ezen betegek többségét fizikailag nem gyötörte meg a vírus, azok például, akiket Hisam Goueli kezelt, egyáltalán nem tapasztaltak légzési problémákat, neurológiai tüneteik viszont voltak: kézbizsergésről, szédülésről, fejfájásról vagy szagláscsökkenésről számoltak be. "A betegek többsége 30-40 éves. Nagyon ritkán fordul elő ilyen típusú pszichózis ebben a korosztályban" - mondta Goueli utalva arra, hogy az érintetteknél felmerülő tünetek főleg a kamasz és fiatal felnőttkorban jelentkező skizofréniát és az időskori demenciát kísérik. Néhány páciens, mint például a 42 éve gyógytornász, aki kórházba ment problémájával, felismerte, hogy valami nincs rendben nála, de a pszichózisban szenvedők általában nincsenek tudatában annak, hogy elvesztették a kapcsolatot a valósággal. (Az egyes vírusfertőzések után jelentkező pszichózisok egyébként nem jelentenek újdonságot: az 1918-as influenza-, valamint a SARS- és MERS-járvány után is dokumentáltak hasonló eseteket.)

Robert Yolken, a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem Orvostudományi Karának neurovirológiai szakértője szerint az lehet a magyarázat, hogy egyes emberek immunrendszere valószínűleg nem tud leállni, továbbra is aktívan, sőt, túl aktívan működik, hogy a hátramaradó, kis mennyiségű vírus ellen is küzdjön. Ezt mutatja az egyik beteg korábbi esete is: nála egy másik vírusfertőzést követően bőrreakció lépett fel, jelezve, hogy immunrendszere erőteljesen reagált a fertőzésre.

A tartós immunaktiválást tartják a legvalószínűbb magyarázatnak arra is, hogy miért szenvednek annyian a hosszú COVID hatásaitól: például memóriaproblémáktól, zavartságtól, agyködtől. Hogy az olykor pszichiátriai zavarokkal, vagy pszichiátriai betegséggel járó állapot egyeseknél meddig tart, és hogyan küzdhető le, arra nincs egységes válasz.

Minden páciensnél más-más kezelés bizonyulhat hasznosnak, és a felépülés ideje is eltérő lehet. Az a 49 éves férfi, aki ördögnek képzelte magát, hetekig kórházi ellátásra szorult, utána még két hónapig küzdött a továbbra is fennálló tünetekkel. A négygyermekes téveszmés gyógytornász esete különösen bonyolult volt, mert a kezelőorvosa, Hisam Goueli szerint napról napra egyre rosszabbul lett. Nyolc különböző gyógyszert próbáltak ki nála, köztük antidepresszánsokat és antipszichotikumokat, de egyik sem működött. "Körülbelül két héttel azután, hogy kórházba került, már nem emlékezett rá, hogy néz ki kétéves gyermeke" - érzékeltette a helyzet komolyságát Goueli. Végül megtalálták a megoldást: az egyik gyógyszer hatékonynak bizonyult, és a páciens négy hét elteltével - nagyjából gyógyultan - térhetett haza.