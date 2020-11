Az influenza ezért lehet halálos

Az influenza Magyarországon is rengeteg életet követel minden évben, elsősorban a szövődményként kialakulótüdőgyulladásmiatt. Pontosan azonban nem lehet tudni, hogy az influenzavírusok miért növelik a bakteriális tüdőgyulladás kialakulásának a veszélyét. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent egyik friss kutatás ezt az összefüggést próbálta feltárni. A tanulmányban szerzett tapasztalatoknak a koronavírus elleni küzdelemben is fontos szerep juthat.

Így okozhat az influenza tüdőgyulladást

A koronavírus-járvány kapcsán is igen sokat emlegetett spanyolnátha egy olyan influenzajárvány volt, amely sok más pandémiával ellentétben nagy arányban sújtotta az egyébként egészséges fiatal felnőtteket. Ennek az egyik fontos oka a baktériumok, különösen a pneumococcusok által okozott úgynevezett szuperfertőzések voltak. A legtöbb halálesetért nem is maga az influenzavírus, hanem az azt kísérő bakteriálisfertőzésa felelős. Azt már korábban is kimutatták, hogy az influenzavírus a szervezetben növeli az esélyét a pneumococcus-fertőzésnek is, ennek pontos okait azonban eddig nem ismerték. Most azonban a Karolinska Institutet kutatói olyan elváltozásokat azonosítottak az alsó légutakban, amelyek az influenzavírushoz köthetőek és a pneumococcus-fertőzés kialakulását is eredményezhetik.

Az influenzavírus veszélyes tüdőgyulladás kialakulását is eredményezheti. Fotó: Getty Images

A kutatók szerint a vírus gyulladást idéz elő, ami miatt tápanyagok és antioxidánsok - például C-vitamin és egyéb sejtvédő anyagok - szivárognak a vérből. Ez az állapot olyan környezetet teremt a tüdőben, amely elősegíti a baktériumok szaporodását. A baktériumok a HtrA nevű baktériumenzim termelésével alkalmazkodnak a gyulladásos környezethez. Ez az enzim azonban gyengíti az immunrendszert és elősegíti a baktériumok további szaporodását az influenzával fertőzött légutakban. A HtrA hiányában azonban a baktériumok sem szaporodnak tovább.

Az eredmények értékes információkat nyújtanak arról, hogy a baktériumok hogyan integrálódnak a tüdő környezetébe. Ezek az ismeretek nem csak az influenzás betegek kezelésében segíthetnek. Pontosan még nem tudni, hogy a koronavírus okozta COVID-19-ben szenvedő betegek is érzékenyek-e az ilyen másodlagos bakteriális fertőzésekre, de a kutatók feltételezik, hogy az ő szervezetükben is hasonló folyamatok zajlódnak le.