A kullancsencephalitis - azaz a kullancs által okozott agyvelőgyulladás - Közép-Európában a legelterjedtebb és legveszélyesebb kullancsok által terjesztett vírusos megbetegedés, amelyet az FSME-vírus okoz.1 Az FSME-vírus legtöbbször a kullancsok nyálával kerül az emberi szervezetbe, és nagyjából a fertőzöttek 30%-nál okoz súlyos idegrendszeri tüneteket.2

A kétfázisú betegség első szakaszában jellemzően influenzaszerű panaszok, láz, izomfájdalom, gyengeség jelentkeznek, majd egy rövid láztalan időszakot követően alakulhat ki a vírusos agyvelőgyulladás, idegrendszeri tünetekkel, amely ritkán akár halálos kimenetelű is lehet.2 Az FSME-vírus által okozott agyvelőgyulladás sem vírus elleni gyógyszerrel, sem antibiotikummal nem gyógyítható, viszont védőoltás létezik ellene, amit akár 1 éves kortól is be lehet adatni. 1,2,3,4

h i r d e t é s

Tekintettel arra, hogy az enyhe téli időjárás kedvez a kullancsok áttelelésének, nagyobb valószínűséggel találkozhatunk fertőzött kullanccsal is, így mindenképpen érdemes háziorvossal egyeztetni a védőoltásokkal kapcsolatban.

Az FSME-vírus okozta agyvelőgyulladás tekintetében különös kockázatot jelenthetnek az olyan szabadidős tevékenységek, mint a természetjárás, kirándulás, kerti aktivitások, állatkert és vadaspark látogatás, kisállat simogatás vagy a játszótéren töltött idő. Sokszor sokkal közelebb élősködnek vérszívók, mint azt az emberek gondolják, akár a családi házak kertjeiben is meg bújhatnak kullancsok. Ezek következtében a gyerekek esetében érdemes különös figyelmet fordítani a védelemre, hiszen mozgásterük közel van az aljnövényzethez (ahol a paraziták élnek). Emellett a betegség természetéből fakadóan veszélyeztetettek lehetnek a kismamák, az autoimmun betegségben szenvedők és az immunkezelésben részesülő betegek, az ő esetükben a betegség akár jóval súlyosabb lefolyású lehet, ezért fontos a megelőzés.5

Számos betegség sajnos nem megelőzhető, de szerencsére a kullancs által okozott agyvelőgyulladás igen. Óvja meg családját, és egyeztessen háziorvosával az FSME-Immun védőoltással kapcsolatban!

Referenciák:

D. Amicizia at al. Epidemiology of tick-borne encephalitis (TBE) in Europe and its prevention by available vaccines. Human Vaccines & Immunotherapeutics 9:5, 1163-1171; May 2013; Prof. Dr. Gerhard Dobler, Dr. Wilhelm Erber, Dr. Michael Bröker, Prof. Dr. Heinz-Josef Schmitt The TBE Book: 3rd Edition Chapter 5. TBE in adults FSME Immun felnőtteknek szuszpenziós injekció betegtájékoztató. A szöveg ellenőrzésének a dátuma: 2020. május https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=24353 FSME IMMUN Junior betegtájékoztató. A szöveg ellenőrzésének dátuma 2020. május https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=2208 Prof. Dr. Gerhard Dobler, Dr. Wilhelm Erber, Dr. Michael Bröker, Prof. Dr. Heinz-Josef Schmitt The TBE Book: 3rd Edition Chapter 7. TBE in special situation

PP-FSM-HUN-0069

OGYÉI engedélyszám: OGYÉI/58408-2/2020

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park, "A" épület Tel.: 06-1-488-3700, www. pfizer.hu

A cikket a Pfizer Kft. támogatta. Anyaglezárás dátuma: 2020. október 01.