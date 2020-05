"Az áldozatok többsége nem a COVID-19-be halt bele"

Melyek a legveszélyeztetettebb csoportok a koronavírus-fertőzés szempontjából? A válaszért kattintson ide!

"Az elhunytak többnyire más krónikus betegségben is szenvedtek, gyakran nem is egyben. A leggyakrabban légúti betegségről, szívbetegségről vagy cukorbetegségről volt szó" - mutatott rá Dusek. De vajon ezek az emberek akkor is meghaltak volna, ha nem kapják el az új típusú koronavírust? Az ÚZIS igazgatója szerint erre a felvetésre nagyon nehéz válaszolni, illetve jelenleg nem is lehet. "Elemezni kell az adatokat" - szögezte le.

Koronavírusos beteget ápolnak egy prágai kórházban. Fotó: Getty Images

Szinte minden áldozat 65 feletti volt

Csehországban eddig 317 ember hunyt el a koronavírus-fertőzés következtében - 185 férfi és 132 nő. Az áldozatok egyharmada 85 évnél idősebb, további egyharmad pedig 75 és 84 év között volt. Az elhunytak negyede 65 és 74 év közötti életkorban volt, és mindössze egy ember volt fiatalabb 64 évnél.

Nem a kor a legnagyobb rizikófaktor

A koronavírus-járvány kirobbanása óta Csehországban 9050 fertőzöttet regisztráltak, 60-70 százalékuk egy vagy több krónikus betegségben is szenvedett. Az eddigi elemzések azt jelzik, hogy a betegeknél nem az életkor, hanem a krónikus betegség volt a legkockázatosabb tényező - fejtette ki Dusek. Ugyanakkor tény, hogy a krónikus betegek körében többségben vannak az idősek.

Márciusban a 65 éven felüli koronavírus-fertőzöttek mintegy 25 százaléka volt egyben krónikus beteg is, jelenleg ez az arány 12 százalék Csehországban - jegyezte meg az ÚZIS igazgatója.

