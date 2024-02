Alaszkai himlő: már halálos áldozata is van

A helyi közegészségügyi hivatal adott hírt arról, hogy idén januárban egy idős férfi alaszkai himlő következtében hunyt el. Ez az első feljegyzett haláleset a vírus kapcsán – írja a The Guardian. Az áldozat a Kenai-félszigeten élt. Rákbetegként immunszuppresszáns kezelés alatt állt, ami valószínűsíthetően hozzájárult a fertőzés súlyos lefolyásához. Először tavaly novemberben került kórházba, majd többszöri vizsgálatot és sikertelen antibiotikumos kezelést követően idén január végén hunyt el.

Most először bukkant fel az alaszkai himlő a Kenai-félszigeten. Fotó: Getty Images

Mi az alaszkai himlő?

Az alaszkai himlő rokonságban áll más himlővírusokkal, például a fekete himlővel, a majomhimlővel és a tehénhimlővel is. Az első fertőzöttet 2015-ben regisztrálták az alaszkai Fairbanks környezetében, majd ugyanott még további öt esetre derült fény az évek során. Egyik beteg sem szorult kórházi kezelésre, enyhe panaszokkal kigyógyultak a fertőzésből. Az alaszkai himlő legjellemzőbb tünetei között bőrkiütéseket, nyirokcsomó-duzzanatot, illetve izom- és ízületi fájdalmakat tartanak számon.

A mostani haláleset rejtélyes abból a szempontból, hogy a Kenai-félsziget mintegy 480 kilométerre fekszik Fairbankstől. Ráadásul az áldozat egyedül élt egy erdős területen. Mielőtt megbetegedett, nem utazott el sehova, valamint nem került közeli kontaktusba senkivel, aki előzőleg akár elutazott, akár megbetegedéssel küzdött volna.

A macska lehetett a fertőzés forrása

Egyelőre az sem tisztázott, hogy miként terjed az alaszkai himlő. Szakértők szerint vélhetően zoonózisról van szó, azaz állatokról ugorhat át az emberre. Korábbi kutatások találtak is bizonyítékot mind meglévő, mind korábban lezajlott fertőzésekre többféle kisállatfaj esetében Fairbanks környékén, beleértve a Gapper-erdeipockokat és legalább egy háziasított kisállatot. Elmondása szerint a Kenai-félszigeteki férfi egy kóbormacskát fogadott be az otthonába. Noha a kedvencként tartott állatnál nem tudták kimutatni a vírust, ismert azonban róla, hogy gyakran vadászik kisebb emlősökre, továbbá gazdáját is nem ritkán megkarmolta.

Elképzelhető tehát, hogy a macska a mancsain hordozta a kórokozót, majd amikor megkarmolta a férfit, a vírusok utat találtak a szervezetébe a seb jelentette behatolási kapun keresztül. A hivatalos hatósági bejelentés azt is megemlíti, hogy a beteg hónalja közelében feljegyeztek egy nagyobb karmolást – éppen ott, ahol az első tünete, egy vöröslő bőrelváltozás felbukkant.