Aggasztóan alakul a járvány a szomszédban

Aggasztó tendenciát mutat a járványhelyzet alakulása Ausztriában, egy hét alatt ugyanis 343 új esetet regisztráltak. Az alsó-ausztriai Tullnban bezártak egy sportiskolát, miután az egyik tanárról kiderült, hogy koronavírusos. Az iskolai dolgozók és a tanulók jelentős része karanténban van - ismertette Peter Eisenschenk polgármester.

Ausztriában eddig 17723 embert fertőzött meg és 703 áldozatot szedett az új típusú koronavírus. Közben már 16420-an meggyógyultak, így az aktív fertőzöttek száma jelenleg 600, többségüket Bécsben (272), Felső-Ausztriában (124) és Alsó-Ausztriában (101) tartják nyilván. A betegek közül 74-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük nyolcan fekszenek intenzív osztályon. Eddig összesen 606 375 koronavírustesztet végeztek el az országban.

Több szomszédunknál is megugrott az új esetek száma.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Lehet, hogy mégsem lazítanak Romániában

Romániában is növekszik az új koronavírus-fertőzöttek száma, ezért a járványügyi szakemberek a július elsejére tervezett újabb lazítások elhalasztását javasolják - közölte Nelu Tataru egészségügyi miniszter. Mint mondta, Romániában még nem kezdődött el a járvány második hulláma, azonban még az első sem fejeződött be. Véleménye szerint a szigorú óvintézkedések miatt sikerült elkerülni az Olaszországban vagy Spanyolországban tapasztalt tömeges megbetegedéseket, de most a két hónapos bezártság árán elért eredményeket veszélyeztetik azok a felelőtlen vagy fegyelmezetlen emberek, akik nem tartják be a távolságtartási és higiéniai szabályokat.

Romániában május 15-én veszélyhelyzet váltotta fel az addigi rendkívüli állapotot, és enyhítették a koronavírus-járvány miatt hozott kijárási korlátozásokat. A fokozatosság elvét követve a járványügyi operatív törzs június 1-jén és 15-én is tovább lazított a kijárási és gyülekezési korlátozásokon. Egyebek mellett engedélyezték a kerthelyiségek működését és a szabadtéri előadásokat, de megnyithattak a nagy bevásárlóközpontok, és nézők jelenléte nélkül újraindulhattak a sportmérkőzések is. Az országban mind a vendéglátóipar, mind a fogyasztók azt remélték, hogy július elsejétől megnyithatnak a vendéglátóhelyek beltéri részei is, de a közegészségügyi szakemberek szerint ez túl kockázatos lenne, hiszen már az eddigi lazítások miatt is jelentősen megnőtt a fertőzések száma.

Hetekkel előre megjósolható, mikor jön a 2. hullám - a részletekért kattintson ide!

Romániában az utóbbi három hétben megduplázódott, és ismét háromszáz fölé emelkedett a 24 óra alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. A nyilvántartott aktív esetek száma, amely az április végén regisztrált 7700-as csúcs óta csökkenőben volt, június elején ismét növekedésnek indult, és az akkori 4500-ról 6000 fölé nőtt. Az ország eddig 26582 igazol esetről és 1634 halottról adott hírt.

Szerbiában is nő a betegek száma

Szerbiában is jelentősen növekedett a koronavírus-fertőzöttek száma, ezért a járványgócokban korlátozó intézkedéseket vezettek be. A fővárosban, Belgrádban például kötelezővé tették a maszk viselését zárt térben, valamint a tömegközlekedési eszközökön. A szerbek eddig több mint 14 ezer megbetegedésről és 274 halálesetről számoltak be.

Horvátország 2725 koronavírusos esetről és 107 áldozatról, Szlovákia 1665 fertőzöttről és 28 elhunytról, Szlovénia pedig 1585 megbetegedésről és 111 halálesetről adott hírt eddig. Ukrajnában a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek száma már meghaladta a 45 ezret és 1173-an vesztették életüket a COVID-19-hez köthetően.