A szakember elárulta, miért oltatta be magát

„Az egészségügyi dolgozók fokozottan kitettek az influenzavírusnak, ezért is kiemelten fontos, hogy ők is éljenek a védőoltás lehetőségével” – emelte ki Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A bejegyzésben azt is ismertették, hogy dr. Kulja András sebész szakorvosjelölt miért oltatta be magát.

Több okunk is lehet arra, hogy beoltassuk magunkat egy fertőző betegség ellen. Fotó: Getty Images

„Vigyázok a családomra, a barátaimra és saját magamra”

A szakember kiemelte, hogy mivel egészségügyi intézményben dolgozik, ő nagyobb eséllyel kaphatja el az influenzát. Ráadásul még úgy is megfertőzhet másokat a vírussal, ha neki nincsenek is tünetei.

„Felelős vagyok a pácienseimért” – hangsúlyozta a szakorvosjelölt, hozzátéve, hogy a védőoltás beadatásával nemcsak saját magára, hanem családtagjaira, barátaira és betegeire is vigyázhat.