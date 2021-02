Tökmag és nemi élet védi a prosztatát

- A véranalízis során végzett PSA-teszten kívül. Síkosított gumikesztyűben a legkönnyebben elérhető módon, a végbélnyíláson keresztül megtapintjuk a prosztatát, és szükség esetén nyomással egy kis folyadékmintát is kipréselünk, amelyben később gyulladást okozó kórokozók után kutatunk. A vizsgálatkor jelentkező érzékenység eleve gyulladásra utalhat - hangsúlyozza dr. Szűcs László, az Oxygen Medical urológus szakorvosa.

Ezeken a diagnosztikus módszereken kívül, amely a prosztata megtekintése céljából telt húgyhólyag mellett hason át vagy a végbélen keresztül is történhet. A vizsgálat előnye, hogy gyorsan zajlik, és inkább csak kellemetlen, de nem fájdalmas. Már igen kis elváltozások is láthatóvá válnak, azt azonban nem lehet megállapítani, hogy ezek jó- vagy rosszindulatúak. Tehát bármit fedeznek fel, azt további kivizsgálásoknak is követniük kell.