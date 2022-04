Súlyos bajhoz vezet, ha nem mosakszik a férfi

A férfi a brit The Sex Clinic című műsor vendége volt, ahol arról mesélt, hogy mostanában egyre többször fordul elő vele, hogy pénisze nem működik megfelelően. Elmondta, hogy szex közben gyakran érez feszülést a fitymájánál, amelyet már nem is nagyon tud hátrahúzni a makkjáról. Ráadásul pedig nemi szervéből furcsa, kellemetlen szag is árad. Hozzátette: problémája már 9 hónapja fennáll, ám csak legutóbbi partnere megjegyzése után gondolta, hogy valami komoly baj húzódhat a háttérben.

Ez történik, ha évekig nem mosakszunk odalent

A nő arra lett figyelmes, hogy a férfi pénisze a legutóbbi aktusuk során nagyobbnak tűnt a szokásosnál. A méretváltozást Zack először azzal próbálta magyarázni, hogy biztosan még növésben van, ám mikor egyre kellemetlenebbé vált számára a szex, úgy döntött, hogy a műsorban keres választ a kérdéseire.

Rendszeresen kell mosakodni!

A műsor egészségügyi szakértője felvilágosította a férfit, hogy 24 évesen már bőven túl van a növekedési fázison, és hogy a tünetei mögött nagy valószínűséggel a makk és a fityma együttes gyulladása, a balanoposztitisz áll. A műsor következő részében megvizsgálták a férfi péniszét, ekkor pedig a kellemetlenségek okára is fény derült: a férfi fitymája alatt nagy mennyiségű szmegma gyűlt össze.

A szmegma a makk körül lévő mirigyek váladéka, amely a vizelettel és ondócseppekkel, illetve a lerakódó szennyeződésekkel keveredve gyűlhet össze a fityma alatt. Állaga túrószerű, és rossz illatú.

A felgyülemlett szmegma gyulladáshoz vezet - ez történt Zack esetében is. A kellemetlenség azonban rendkívül egyszerűen, a pénisz tisztán tartásával elkerülhető lenne. Ennél a pontnál derült ki Zack minden bajának forrása is: a férfi elmondása szerint még soha életében nem húzta vissza a fitymáját úgy, ahogy a műsorban a szakember mutatta neki, ebből kifolyólag pedig 24 év alatt egyszer sem mosta meg rendesen a nemi szervét.

