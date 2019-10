Férfititkok: kis- és nagyfiúknak is ajánljuk!

Fiús kismamák gondjai

Egy ismerős anyuka két kislánya után harmadiknak kisfiút várt. Kis híján pánikba esett attól, mennyire másként kell bánni a fiúkkal, és félt, nehogy valamit rosszul tegyen fürdetéskor a kiskölyök intim testrészeinek ápolása közben. Még meg sem született a kicsi, de a kisgyermekes szülők weboldalán már egész vitasorozat indult arról, hogy van-e teendő a letapadt előbőrrel, vissza kell-e húzni a csecsemők fitymáját a makkról, egyáltalán,A beszélgetésbe nemcsak tapasztalt kismamák, hanem szakértők is belekapcsolódtak: a végén abban maradtak, hogy a fityma letapadása (egy sejtsorral való lezárása) nemcsak normális az első életévben, hanem szükséges és jó dolog is, hiszen ez a lezárás megakadályozza, hogy váladék, piszok vagy bármi más, baktériumoknak táptalajt nyújtó anyag kerüljön az előbőr alá. Egyéves korra az esetek legnagyobb részében a letapadás magától meg is szűnik, a fityma visszahúzhatóvá válik. Addig azonban nem szabad erőszakosan próbálkozni a felszakításával, mert ezzel olyan mikrosérüléseket lehet okozni, amelyek hegesedve gyógyulnak, és nagyobb bajt okozhatnak: valódi fitymaszűkületet hozhatnak létre. Ha a letapadás nem oldódna fel magától, akkor