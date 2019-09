Mivel fokozható a potencia?

A potencianövelő szerek egyrészt megkönnyítik a hímvessző megmerevedését, másrészt segítenek fenntartani ezt az állapotot. Ezt főként a vér áramlásának növelésével érik el a péniszben, illetve a simaizmok ellazításával. Alapanyaguk készülhet gyógynövényekből, aminosavakból, vitaminokból, nyomelemekből, illetve gyógyszer-hatóanyagokból is. Nemcsak növényi, hanem állati eredetűek is lehetnek.

A potencianövelők típusai

A folyamatos szedést igénylő megoldások hatása, hogy harmonizálják a hormonrendszert, javítják a szervek vérellátást, működését - ezek a készítmények általában az egész közérzetre, állóképességre pozitívan hatnak. Másik nagy csoportja a potencianövelő szereknek az aktus előtt használatos készítmények, ezek koncentrált mennyiségben tartalmazzák a különböző összetevőket.

Egy több mint 1 millió 400 ezer férfit vizsgáló tanulmány szerint amerevedési zavarelleni gyógyszereket szedő középkorú és idősebb férfiak nagyobb valószínűséggel fertőződnek nemi úton terjedő betegségekkel. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashat!

Apotenciazavarorvoslására szolgáló, szájon át szedhető készítmények közé tartoznak a PDE5-gátlók, azaz a sildenafil, a tadalafil és a vardenafil. A gyógyszer-hatóanyagok ellazítják a pénisz simaizmait, elősegítve a vér fokozottabb áramlását, és így az erekció létrejöttét. A gyógyszerek mellett végtelen számú megoldás található a kínálatban.

Ezek - amelyek a különböző étrend-kiegészítők, teák, fűszerek alapanyagaiként szolgálnak - szintén hasonló hatásmechanizmusúak, mint a gyógyszerek, azaz serkentik a vérkeringést, vagy segítik az izomlazulást. Ilyen számos gyökérféleség, köztük az aranygyökér vagy éppen a tajgagyökér, a fahéj, a rozmaring, az ázsiai ginzeng, a közönséges bojtorján, az ötlevelű gynostemma (a halhatatlanság növénye), a tökmag, a homoktövis, a licsi, a borsmenta, az ördögcérna, a barna mustár, a goji bogyó, a fűrészpálma, a maca, a guarana, a varjúháj, a gyömbér, a ginkgo biloba, a sáfrány, a yohimbé, a vanília, a szerecsendió, a szárcsalián. Általánosságban a ginzeng, az arginin és a maca a leggyakoribb összetevők. Állati eredetű potencianövelő az osztriga, a kaviár, a tojás. Emellett a porrá tört kőrisbogár, a szarvasagancsból és az orrszarvúak szarvából készült őrlemények is népszerűek egyes külföldi országokban, ám ezek hatása nemcsak erősen megkérdőjelezhető, de a veszélyeztetett állatokat is tovább sodorja a kihalás felé.

Sokan az önbizalmuk növelése miatt használnak potencianövelőket

Ásványi alapanyagokból és vitaminokból sem árt, ha niacint, cinket, l-arginint, l-glutamint, BCA-t juttatunk a szervezetbe. Jótékony hatású még a spárga, az étcsokoládé, a fokhagyma, a zeller, az avokádó, a banán, az eper, a fenyőmag, a mandula, a retek, a vörösbor, a petrezselyem, a szarvasgomba. Mindazonáltal a természetes alapanyagokat is tartalmazó szerek korántsem veszélytelennek, orvosi javaslat hiányában alkalmazásuk akár súlyos mellékhatásokkal is járhat.

A gyógyszer-hatóanyagot tartalmazó potencianövelő szereket kivétel nélkül a GYEMSZI-OGYI vizsgálja be, és csakis akkor engedélyezteti, ha valóban megfelelőek. Fontos tudni, hogy Magyarországon az engedélyezett gyógyszer-hatóanyagot tartalmazó potencianövelők kizárólag receptre kaphatóak, és csak orvos írhatja fel ezeket. Vásárolni vény ellenében, csakis patikákban lehet. Nem megbízható forrásból ne vásároljunk az interneten!

A merevedési zavarok okai

A merevedési zavarok hátterében egyrészt pszichés, másrészt főként érrendszeri problémák húzódnak. Jelentősen rontja a szexuális teljesítményt a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a cukorbaj, azérelmeszesedésés az elhízás. Mindazonáltal a potencianövelők hatása akkor érvényesül a leginkább, ha szexuális inger is jelen van. Fontos, hogy az önkezelés nem mindig hatásos, sőt akár veszélyekkel is járhat. Egy orvosi vizsgálat és tanácsadás sokkal célravezetőbb lehet potenciazavar esetén!

A merevedési zavarok kezelésére további módszerek is léteznek: a gyógyszerek mellett a vákuumterápia, az értágító injekciók, a protézis-beültetés, valamint az alacsony energiájú lökéshullám kezelés (EDSWT) is alkalmazható. Kiegészítő lehetőségként szén-dioxidfürdő is szóba jöhet.