Komoly betegség jele lehet a merevedési zavar

A merevedési zavar életkorfüggő betegség, vagyis az idő előrehaladtával egyre gyakrabban jelentkezik. Ám mivel a hímvessző verőerei kisebb átmérőjűek, mint a szív erei, ezért az ottani érfalproblémák hamarabb nyilvánulnak meg tünetek formájában, mint a szívkoszorúerekben lévő elváltozások. Vagyis a 40-50 éven aluli férfiak esetében a merevedési zavar gyakran másodlagos probléma, ami egy komolyabb, szív- és érrendszeri betegségre hívja fel a figyelmet jóval korábban, mint ahogyan a szívpanaszok jelentkeznek – hangsúlyozza közleményében a Semmelweis Egyetem.

Nem ciki orvoshoz menni! Fotó: Getty Images

Beutaló sem kell

Klinikai vizsgálat igazolja, hogy 40-50 éves kor között a merevedési zavarban szenvedő férfiaknál tíz éven belül ötvenszer gyakrabban fordul elő szív-érrendszeri betegség, mint azoknál, akiknél nem jelentkezik erektilis diszfunkció – magyarázza Dr. Kopa Zsolt, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának egyetemi docense. A szakember kiemeli: minden merevedési zavarban szenvedő 40-60 év közötti férfi szív-érrendszeri betegnek tekintendő, még kardiológiai tünetek hiányában is, egészen addig, amíg ezt kardiológiai konzílium ki nem zárja.

A beutaló nélkül is felkereshető andrológiai szakrendelésen legelőször feltérképezik a kórtörténetet, a kísérőbetegségeket és a rizikótényezőket. Ezt követően történik egy fizikális vizsgálat, és a 40-60 év közötti korosztályban a kivizsgálásnak része a kardiológiai konzílium is, ezért az andrológusok rögtön szívgyógyászhoz irányítják az érintetteket. Majd labor-, hormon- és egyéb célzott – akár ultrahang – vizsgálatok, speciális tesztek következnek, és prosztatarák szűrést is végeznek – sorolja dr. Kopa Zsolt.

Hamar elkezdik a kezelést

Legtöbbször már a diagnosztika során elindul a terápia is, aminek része a merevedési probléma tüneti kezelése, majd a mögöttes, kóroki tényezők orvoslása is. Az erektilis diszfunkció hátterében az esetek zömében szervi ok áll, de gyakran szervi és pszichés tényezők együttesen idézik elő.

A férfi egészség és a szexuális egészség úgy működik, mint a biztosítás: van egy igen jelentős önrész, ez pedig az életmód. Napi fél óra, vagy heti háromszor egy-másfél óra fizikai aktivitás szükséges a férfierő fenntartásához. A dohányzás, a drog- és a túlzott alkoholfogyasztás, vagy doppingszerhasználat nem fér bele a férfi egészség fogalmába. Emellett a mediterrán étrend, a testsúlykontroll és a stressz csökkentése is kiemelt jelentőségű – összegezte a szakember.