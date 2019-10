Így tegyen jót a prosztatának

Prosztatagyulladás A férfiak jó része megtapasztal élete során medencetáji fájdalmakat, vizeletürítési nehézséget, esetleg ezeket kísérő lázat. Ezek a prosztatagyulladás tünetei - azonban nem kizárólag ezek lehetnek, más is utalhat a betegségre! Kattintson!

Rendszeresen mozogjunk!

Rendszeres mozgással és kávéval megelőzhető a prosztatarák kialakulása

Igyunk kevesebb alkoholt!

Fogyasszunk több kávét!

Együnk olajos halakat!

Járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra!

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos az egészségünk megőrzése és a betegségek elleni küzdelemben a sportolás . A mozgásnak a prosztatabetegségek megelőzésében is nagy szerepe van, akár 41 százalékkal is csökkenthetjük például a daganatok kialakulásának esélyét.Az alkoholfogyasztásnak (különösen, ha mértékkel fogyasztjuk, és minőségi italokat iszunk), lehetnek ugyan pozitív hatásai a szervezetünkre, de ennek ellenére érdemes mérsékelni az alkoholfogyasztást, ugyanis jelentősen megnövelheti a különböző daganatos, illetve gyulladásos betegségek kialakulásának esélyét. kávétól sokan tartanak, mert enyhén dehidratáló hatású, és a vérnyomást is emelheti, azonban számos pozitív tulajdonságát is felfedezték már a tudósok. Például olyan antioxidánsokat, vegyületeket tartalmaz, melyek. A naponta 5-6 csésze kávét fogyasztóknál jóval alacsonyabb volt a prosztatabetegségek aránya, mint azoknál, akik nem szívesen itták ezt az italt - ráadásul az előnyös hatás akkor is érvényesült, ha koffeinmentes kávét választottak!A zsíros, omega-3-ban gazdag halak , mint a hering, a makréla, a szardínia vagy a lazac támogatják a prosztata egészségét, például azzal, hogy csökkentik a gyulladásokat , előnyösen hatnak a vérerek egészségére, illetve a koleszterinszintre is. Érdemes hetente legalább két-három alkalommal halat fogyasztani.Ez különösen fontos lehet az 50 éven felüli férfiaknak, főleg, ha korábban már volt valamilyen prosztatabetegségük, vagy ha a családjukban előfordult prosztatadaganat . A szűrővizsgálatok során időben megállapítható, hogy van-e valamilyen probléma a prosztatával, ez pedig korábban megkezdett, így sokkal sikeresebb terápiát tesz lehetővé.