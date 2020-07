A tesztoszteronhiány kihat a szexre

Az alacsony tesztoszteron nemcsak "elférfiatlanodással" jár együtt, bár ez a fontos hormon felelős az elsődleges és másodlagos nemi jellegekért a férfiaknál. Az alacsony tesztoszteronszint tünetei közé tartozik például a szexuális vágy csökkenése, az erekciózavar, a depresszió, az izomtömeg csökkenése, az enerváltság és az energiahiány.

fokozódhatnak a férfiasságra utaló jelek: a hang mélyebbé, a testalkat izmosabbá, az arc szőrösebbé válik. Emellett a tesztoszteron hatására enyhülhetnek vagy teljesen meg is szűnhetnek a hiány következtében kialakult tünetek, így például visszatérhet a szexuális vágy, javulhat az erekció is. Azonban a tesztoszteronpótlás nem javasolt azoknak, akik csak a külsejüket szeretnék megváltoztatni, vagy a szexuális vagy sportolói teljesítményüket kívánják fokozni.történhet injekció, zselé, tapasz vagy nyelv alatt oldódó tabletta formájában. Természetesen, minden módszernek vannak előnyei is hátrányai is. A tesztoszteron-injekció előnye, hogy viszonylag keveset kell vele foglalkozni, hiszen hetente, kéthetente egyszer van szükség rá. A tesztoszteron mennyiségét azonban nehezebb ellenőrzés alatt tartani, és az egyszeri nagy dózis igen ingadozó tesztoszteronszinttel jár együtt.