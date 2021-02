Tesztoszteron: nemcsak a férfiasságért!

Azonban a tesztoszteronnak nemcsak abban van szerepe, hogy valaki mennyire férfias küllemű lesz. A szakemberek szerint számos betegség kialakulásában, illetve az általános egészségi állapot romlásában is nagy szerepe van a túlzottan alacsony hormonszintnek.

Kutatások szerint például az alacsony tesztoszteronszint erőteljesen összefügg olyan krónikus betegségekkel, mint az elhízás , a magas vérnyomás , a metabolikus szindróma vagy a cukorbetegség Azonban, meglepő módon, ezek a betegségek nem az alacsony tesztoszterinszint miatt alakulnak ki, és a tesztoszteron pótlásával nem is lehet őket gyógyítani. Az összefüggések azonban egyértelműek.

A tesztoszteron hiánya természetesen a libidót és a szexuális kielégülést befolyásolja a legerősebb mértékben. Szintén nincs még tudományos magyarázat arra, hogy pontosan miként hat a tesztoszteron a szexuális vágyra, de az. Azonban a libidót nem kizárólag a hormonok határozzák meg, hanem például a stressz, az alváshiány, bizonyos gyógyszerek, de még a szexre való lehetőség is befolyásolja.

Sőt az is egyénenként eltérő, hogy kinek mi számít normálisnak vagy éppen alacsonynak. Így tehát az alacsony tesztoszteronszint sem jelenti azt, hogy valaki teljesen elveszíti az érdeklődését a szex iránt , mint ahogy az a megállapítás sem igaz, hogy a férfihormon magasabb szintje az intimitás és szexuális együttlét utáni kiapadhatatlan vággyal jár együtt.

Az ő szervezetükre is rossz hatással van, ha túl kevés a tesztoszteron? A válasz egyértelműen igen. Bár a női szervezet csak minimális mennyiségű tesztoszteront termel, és, az egészséges tesztoszteronszint segít nők szexuális vágyának fenntartásában (ennek különösen a változókor idején vagy az után lehet szerepe), a csontok egészségének megtartásában és a csontritkulás elleni küzdelemben, a fájdalom érzékelésében, illetve abban is, hogy a kognitív képességeink megfelelően működjenek.vagy éppen a már meglévő tünetek romlásához is