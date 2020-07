7 meglepő tény a férfiasságról

1. Mekkora az akkora

Egy átlagos merev pénisz 14 cm hosszú, ám a méretek igen változatosak, a 4 cm-től egészen a 26 cm-ig terjedhetnek, ráadásul attól is függhet, ki milyen módon érte el az erekciót: orális szex után például nagyobb eredmény született, mint az önkielégítést követően. Arra viszont érdemes odafigyelni, hogy a dohányzás akár 1 centimétert is ronthat az eredményen.

Egy férfinak átlagosan 3-5 erekciója van éjszakánként

2. A méret a lényeg?

Noha sokszor elhangzik, hogy nem a méret a lényeg, egyes nőknek igenis számít, partnerük mekkora szerszámmal van megáldva, a hüvelyi orgazmust ugyanis sokak szerint könnyebb elérni egy megfelelő méretű pénisszel, emellett a nők azt is szeretik, ha a férfi testméretével arányban van a nemi szervének mérete, vagyis egy magasabb férfin jobban néz ki, ha a pénisze is elég nagy.

3. Akik két pénisszel születnek

Igen ritka eset - 5-6 millió férfi közül csupán egyet érint -, hogy valaki két pénisszel születik. Sajnos azonban ez nem jelent dupla örömöt, mivel általában a két szerv közül egyik sem működik megfelelően, így ilyenkor műtéti beavatkozásra van szükség. Szintén egy ritka rendellenesség a tartós erekció, amikor egy férfi szerszáma még négy óra elteltével sem lankad le. Ennek oka a véráramlásban bekövetkező probléma, és többnyire injekció segítségével tudják újra ellazítani az izmokat a szakemberek.

4. Régen gerinc is volt benne

Meglepő tény, de az evolúció egy korábbi szakaszában a férfiak péniszében még volt gerinc, ám ez már a neandervölgyiek idejére megszűnt, hasonlóan a péniszcsonthoz, így ma már csak a véráramlás hatására következik be a merevedés. Richard Dawkins biológus szerint ennek az lehet az oka, hogy így a nők a férfiak merevedéséből megállapíthatják, milyen az illető véráramlása, azaz mennyire egészséges.

5. Átlagos erekciószám

Bármilyen is egy férfi napközbeni szexuális élete, éjszaka mindegyiküknek átlagosan 3-5 erekciója van függetlenül attól, hogy vannak-e erotikus álmai vagy sem. Ennek célja, hogy a pénisz rugalmassága és erekcióra való képessége megmaradjon.

6. Körülmetélés

Az előbőrt is sok rejtély övezi, az újszülött fiúgyermekeknél ez még le van tapadva, ám idővel felszakad. Az előbőr belső felszínét nyálkahártya alkotja, ezért lehet táptalaja a szexuális úton terjedő betegségeknek, és ezért is választják sokan a körülmetélést. Orvosok között is vitatott, hogy vajon mindez mennyi előnnyel, illetve hátránnyal jár, egyes vélemények szerint körülmetélve kisebb szexuális örömöt élhet meg egy férj, de van, aki ezt cáfolja.

7. Mekkorára tud nőni a pénisz?

Végül még egy fontos kérdés: vajon az ernyedt állapotú péniszről megállapítható-e, mekkora mérete lesz merevedés közben? Egy 1996-ban a Journal of Urulogy című lapban közzétett cikk szerint, erre nincs lehetőség, azonban egy másik felmérés arról számol be, hogy a kinyújtott pénisz már jó eséllyel árulkodik arról, erekció során vajon mekkorára képes nőni ez a szerv.