Nagyobb, hosszabb, vágatlan

A férfiak is egyre gyakrabban fordulnak plasztikai sebészhez, hogy az intim területeiket megműtessék. A péniszhosszabbító és -vastagító műtétek mellett az előbőr visszaállítására is van már lehetőség, de a testékszer betetetése is műtétnek minősül!

Manapság a férfiak számára is elérhetőek a különböző intim plasztikai műtétek, azaz a péniszt, a pénisz körüli részeket vagy a herét érintő, elsősorban esztétikai beavatkozások. Több oka is lehet annak, hogy egy férfi plasztikai sebészhez fordul: a "puszta" önbizalom-növelésen kívül a műtét vagy baleset utáni helyreállításon keresztül a további problémák megelőzéséig, sőt vallási okokig. Meglepő, de az intim plasztikai műtétek az életet (de legalábbis a férfiasságot) is megmenthetik, de a korábban elképzelhetetlen gyermeknemzést is lehetővé tehetik.

Önnek szüksége van a fitymájára? Az előbőr, azaz fityma eltávolítása, vagyis a körülmetélés az egyik legnépszerűbb, leggyakoribb férfi intim plasztikai beavatkozás - az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének véleménye szerint a Föld férfilakosságának egyharmada van körülmetélve. Az esetek nagy részében nem esztétikai, hanem vallási okai vannak a "műtétnek", és a legtöbbször már csecsemő- vagy kisgyermekkorban eltávolítják a fitymát. Azonban később is lehetőség van a körülmetélésre, gyakran az életkor előrehaladtával, például betegség következtében kialakuló fitymaszűkület miatt. A műtét viszonylag könnyű, és elegendő hozzá a helyi érzéstelenítés is, ám a beavatkozás után legalább négy hétig tartózkodni kell a maszturbálástól és a szexuális együttléttől, hogy a seb begyógyulhasson.

Milyen plasztikai műtétek elérhetőek a férfiak számára?





Amennyiben az előbőr túlságosan hosszú vagy ráncos, és esztétikai problémát okoz, arra is lehetőség van, hogy a fitymát alakítsák.



Időnként az előbőr visszaállítása lehet a plasztikai beavatkozás célja. Ezt választhatja a páciens akkor, ha gyermekkorában (akarata ellenére) körülmetélték, sérülés utáni helyreállításra van szüksége, vagy egyéb, egyedi okokból is.

Görbéből egyenest, vékonyból vastagot Minden pénisznek van egy enyhe, szabad szemmel nem is látható görbülete, mely sem a szexuális életet, sem a gyermeknemzést, sem pedig a vizelést nem akadályozza. Bizonyos esetekben, akár veleszületett probléma vagy sérülés következtében a pénisz olyannyira görbe lehet, hogy az már esztétikai és egészségügyi problémát is okoz. Ezt a görbületi problémát szintén helyre lehet hozni plasztikai műtéttel, a pénisz barlangos testét körülvevő szövetek bemetszésével, majd plasztikájával.



A szexuális élvezetet befolyásolhatja a pénisz vastagsága. Ennek növelésére többféle módszert is kifejlesztettek. Biztonságos és elterjedt megoldás a saját zsír átültetése a péniszbe. Ilyenkor a test más részéből vékony kanült alkalmazva zsírleszívással zsírsejteket távolítanak el, majd ezeket "visszafecskendezik" a pénisz bőre alá. Az eljárást többször is meg kell ismételni, mert egy-egy alkalommal csak korlátozott mennyiségű zsír ültethető át. Az eredmények azonban megérik a fáradozást: a péniszvastagításon átesett páciensek nemcsak a szexuális életük kiteljesedéséről, de az önbizalmuk növekedéséről is beszámolnak.

A pénisz hosszának növelésére szintén többféle módszert alkalmaznak, ám a plasztikai sebészek igyekeznek a lehető legkisebb kockázatot jelentő műtéteket ajánlani - a legtöbb esetben ugyanis "csak" önbizalom-problémáról van szó, amit inkább pszichológus tud kezelni, kevésbé plasztikai sebész. A pénisz hosszabbítása helyett gyakran elegendő a pénisz vastagságának növelése, az ágyéki terület zsírleszívása (a felhalmozódott zsírrétegtől ugyanis kisebbnek tűnhet a pénisz, mint a valódi mérete), vagy a pénisz bőrének feszesítése. Viszonylag gyakori probléma (nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi is) a makk alatti kantár, a frenulum rövidülése. Ebben az esetben a merev pénisznél a makk lefelé húzódik, és a kantár a fityma teljes hátrahúzását is megakadályozhatja, fájdalmat okozva. A műtét során ezt a kantárt helyi érzéstelenítés után átvágják.



A pénisz valódi meghosszabbítását, mely bonyolult és kockázatos beavatkozás, csak komoly egészségi indokkal, például a micropenia nevű elváltozás esetén végzik. Ennél az eljárásnál a test belsejében folytatódó péniszrészt, a péniszgyököt "előbbre húzzák".

Implantátum uraknak A herék igen érzékenyek érintésre és sérülésre egyaránt, szerencsétlen esetben el is veszítheti egyiket vagy mindkettőt a férfi. Az is előfordulhat, hogy fejlődési rendellenesség következtében hiányzik egy vagy mindkét here. Bizonyos esetekben pedig életmentő csonkoló műtét miatt hiányzik a here. A működést egy here hiánya még nem befolyásolja, ám komoly esztétikai, ezen keresztül pedig lelki problémát is okozhat. A here viszonylag könnyen pótolható: a szilikon-implantátumot hasonló módon ültetik be a (bizonyos esetekben mesterségesen létrehozott) herezacskóba, mint a mellimplantátumokat.

Intim piercing - ez is műtét! Testékszerek behelyezésére az intim területeken is van lehetőség. Ez azonban veszélyes, műtétnek minősülő beavatkozás, melyet csak szakember végezhet. Gyakorlatlan kézben ugyanis a rosszul behelyezett piercing átszakíthatja a szöveteket, különösen, ha nem megfelelő helyre teszik be. Plasztikai sebész szakértelmére azért lehet szükség, mert ő pontosabban meg tudja határozni, hogy pontosan hol kell a szúrásokat, bemetszéseket megejteni.



Sokféle testékszert kérhetnek a férfiak a péniszükbe: van, amelyik a makkon található, de olyan is, melynek felhelyezése során az egész makkot átszúrják (ebben az esetben időnként a húgyvezetéken is átvezetik a piercinget), és létezik a pénisz bőrébe, főként a pénisz és a here találkozási területére vagy az előbőrbe helyezett piercing is.



Az intim piercingeknek ugyanolyan kockázatai vannak, mint bármilyen más testékszernek: fertőzésveszély, allergiás reakciók, komolyabb vérveszteség, hegesedés. Az intim területeken azonban a szokásosnál is körültekintőbbnek kell lenni, hiszen a pénisz igen érzékeny, a piercing felhelyezésekor nagyon nagy lehet a fájdalom, és a gyógyulási folyamat is hosszú (akár egy évbe is telhet).