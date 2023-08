Mutatjuk, miért hasznos a fejfájásnapló

Egy friss hazai felmérés szerint a válaszadók közel ötöde, 18 százaléka fordult már orvoshoz gyermeke fejfájása miatt. A szakemberek gyakran ajánlják a fejfájásnapló használatát, mielőtt a gyógyszerekről vagy más kezelésről döntenének. Ez a rendhagyó eszköz segít a fejfájástól gyakorta szenvedőknek elindulni a hatékony kezelés felé vezető úton, legyen szó akár felnőttekről, akár fiatalokról. A fejfájásnaplónak több típusa is van, a használatuk azonban minden esetben egyszerű.

Ha rendszeresen fáj gyermekünk feje, javasolt orvoshoz fordulni a panasszal. Fotó: Getty Images

Mikor használjuk?

Ahogy a felnőtteknél, úgy a gyermekeknél is számtalan tényező állhat a fejfájás hátterében, ám ezeket jellemzően nehéz felismerni. Nem minden esetben találunk rá magyarázatot, és elvétve bárkivel előfordulhat, hogy éppen fáj a feje. A gyakran visszatérő fájdalom kivizsgálása azonban mindenképpen indokolt, és ebben a fejfájásnaplónak kiemelt szerepe lehet. „Amennyiben gyermekünk rendszeresen panaszkodik fejfájásra, azt célszerű feljegyezni, például egy fejfájásnaplóba vezetni. Ezáltal átláthatóbbá válik a fájdalom jelentkezésének gyakorisága és körülményei, és így könnyebben fény derülhet a kínzó tünet eredetére is” – mutatott rá dr. Kőnig Róbert gyermeksebész.

A naplózás során minél több adatot dokumentál a szülő a fejfájással kapcsolatban, annál jobb, hiszen így kapható a legpontosabb leírás róla. A dátumozáson kívül érdemes feljegyezni az időpontot, amikor a fejfájás jelentkezett és az időtartamot, ameddig tartott. Továbbá elengedhetetlen a fájdalom erősségét is vezetni: az intenzivitás például 1-től 5-ig terjedő skálán pontozható, ahol az 5 a legerősebb fájdalmat jelzi. Lényeges, hogy a naplóba a fejfájás mellett jelentkező kísérő tünetek is bekerüljenek, mint például a szédülés, a hányinger vagy a fény-, hang- és szagérzékenység. Feljegyzésre érdemesek azok a kiváltó okok, amelyeket a szülő valószínűsít a fejfájás mögött, mint például a megfázás, a folyadékhiány vagy a fokozott iskolai terhelés. Az orvosoknak az is segíthet, ha a naplóban egyéb olyan információkra is kitér a szülő, mint az étkezések ideje, gyógyszerszedés esetén az abban bekövetkezett változások, illetve a menstruációval járó tünetek.

Ebben segíthet a napló

A fejfájásnapló nagyon hasznos eszköz a szülők kezében, mivel a segítségével egyszerűen dokumentálhatók a gyermek panaszai. Ennek köszönhetően a szülők is jobban átláthatják, hogy gyermekük milyen gyakorisággal szenved fejfájástól, és ha szükséges, ez alapján felkereshetik a gyermekorvost és a vizsgálaton részletesebb adatokkal segíthetik.

Ezen a ponton már az orvosoknak is segítséget nyújthat a fejfájásnapló vezetése. „A naplózás sok olyan környezeti hatásra, mintázatra, esetleg tünetegyüttesre mutathat rá, amelyekre másképp nem gondoltunk volna. A helyes diagnózis felállításában nagy szerepe lehet bármilyen kis apróságnak is, így bátorítanám a fejfájós gyerekek szüleit a napló vezetésére” – húzta alá Kőnig doktor. Hozzátette, a megfelelő diagnózissal a gyermekkori fejfájás általában könnyen kezelhető, sokszor magától is elmúlik, és gyakran a bevált otthoni praktikák is bevethetők. Ha a fájdalom ezek hatására nem múlik, a szülők alkalmazhatnak fájdalomcsillapítót is, amelyből már számos, kifejezetten gyermekeknek készült változat elérhető a patikákban.