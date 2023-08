Gyors tippek, amelyek segíthetnek a gyerek fejfájásán

A gyermekkori fejfájás megszüntetése nagyban függ attól, hogy mi váltotta ki. Ezt azonban nem mindig lehet pontosan megállapítani, főként a kisebbek esetén. Dr. Kőnig Róbert gyermeksebész éppen ezért a kiváltó okok gyakorisága szerint állította sorba a fejfájás csillapítására ajánlott praktikákat. Ha ezek közül egyik sem használna, érdemes a speciálisan gyermekek számára készült fájdalomcsillapító készítményekhez fordulni, amelyek gyors segítséget jelentenek.

Sokszor egy nagy pohár víz is elég lehet a fejfájás csillapításához. Fotó: Getty Images

Igyon egy nagy pohár vizet

Talán az egyik leggyakoribb tanács fejfájás esetén, egyben egy friss felmérés szerint a legnagyobb arányban a magyar szülők is ezt a módszert alkalmazzák elsőként. Szülőként rendkívül fontos, hogy gyermekeinket ösztönözzük a megfelelő folyadékpótlására – testsúlykilogrammonként napi 100/120 milliliter az ajánlott mennyiség –, hiszen gyakran a nem elegendő folyadékbevitel miatt fáj a fejük. „A tartósítószereket, adalékanyagokat, koffeint tartalmazó italok is kiválthatnak fejfájást, így a legjobb, ha vizet iszik a gyermek” – figyelmeztet dr. Kőnig Róbert.

Egyen, de ne nassolnivalót

A fájdalom megjelenésekor az étkezés az esetek nagy százalékában segít a fejfájás megszüntetésében, mivel helyreállítja a vércukorszintet. Fontos azonban, hogy ilyenkor ne nassolnivalót kapjon a gyermek. Törekedjünk a teljes értékű ételekre – amennyiben ez nem megoldható, a chips vagy fagylalt helyett inkább válasszunk valamilyen szendvicset vagy pékárut. „Az étkezések kihagyása alacsony vércukorszinttel, az egyoldalú táplálkozás pedig vitaminhiánnyal járhat, így rendkívül fontos a kiegyensúlyozott és minőségi táplálkozás” – hívja fel a figyelmet a gyermekorvos.

Pihenjen le

A pihenés, alvás egy csendes, félhomályos vagy sötét szobában is megoldást jelenthet a fejfájásra. Dr. Kőnig Róbert ezt azzal magyarázza, hogy gyakran a túl sok audiovizuális inger miatt fájdul meg a gyermekek feje, így egy ingerszegény közeg segíthet abban, hogy elmúljon a fájdalom. A pihenés mellett a szemkörnyék, a homlok, a halánték vagy a tarkó borogatásával is csökkenthető a panasz.

Vegyen mély levegőt

A fejfájásra gyerekkorban a friss levegő – akár egy szellőztetés vagy egy séta – is megoldást jelenthet, hiszen, ahogyan a gyermeksebész is fogalmaz, „az agynak oxigénre van szüksége, ha pedig nem jut elegendőhöz, fejfájás alakulhat ki”. Segíthet ugyanakkor a kontrollált, mély belégzés is, amely egyben egy légzéses relaxációs gyakorlattal is összeköthető.

Adjunk neki fejfájáscsillapítót

Amennyiben a felsorolt praktikák nem hozzák meg a várt eredményt, akkor érdemes a gyermek igényeinek, életkorának és súlyának megfelelő fájdalomcsillapítót alkalmazni. Bár a magyar szülők több mint fele ad gyermekének gyógyszert, ha a fejfájását más módon nem tudja csillapítani, csak töredékük ismeri a kifejezetten gyermekek számára készült fájdalomcsillapítókat. Pedig ezek között vannak olyan készítmények, amelyeket folyadék nélkül is egyszerűen be tud venni a gyermek.

Abban az esetben, ha a fejfájás semmilyen módszer hatására sem enyhül, vagy gyakran visszatér, esetleg egyéb tünetek társulnak hozzá – mint az émelygés, hányás, fényérzékenység –, akkor mindenképpen forduljunk gyermekorvoshoz. A fejfájás okainak megértésében, valamint az orvosi diagnózis felállításában hatékony segítséget jelenthet a fejfájásnapló. Rendszeres használatával felismerhetővé válhatnak a fájdalom megjelenésének körülményei, ami hozzájárulhat a fejfájás megelőzéséhez és csillapításához is.