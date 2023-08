Sorstársain segít vallomásával Arnold Schwarzenegger

„Most fejeztem be a Be Useful című hangoskönyvem felvételét. Október 10-én jelenik meg. Elmondhatnám, milyen csodálatos volt leülni és felvenni a saját szavaimat, de az az igazság, hogy nagyon féltem tőle. Elárulom a titkomat: borzalmas olvasó vagyok” – kezdte Instagram bejegyzését Arnold Schwarzenegger. Az osztrák származású amerikai színész, testépítő, üzletember és politikus elárulta, hogy diszlexiával küzd.

Schwarzenegger már tudja, mi a baja. Gyerekkorában erről még nem beszéltek. Fotó: Getty Images

Ma már nem tabu

"Nehezemre esik az olvasás. Az 1950-es években Ausztriában még tabu volt tanulási zavarokról beszélni, így amikor arra kértek, hogy olvassak fel hangosan az osztályban, kínos helyzetbe kerültem, és vonalzóval vertek meg" – idézte fel gyerekkori emlékét. Azóta már tudja, mi áll a nehézség hátterében.

Amikor egy filmre készül, hónapokig újra és újra elolvassa a forgatókönyvet, amíg minden sort meg nem jegyez. "Időre és ismétlésekre van szükségem, hogy a szavakat az agyamba véssem" – fogalmazott. Hozzátette, színészként mindig igyekezett elrejteni ezt a gyengeséget, sőt sokszor rettegett a szövegtanulástól, de már tudja: a tagadás nem viszi őt előre. "Annyiszor ismételtem, hogy meg se tudtam számolni. Kis részletekre bontottam, tudva, hogy a kis győzelmek nagy győzelmekké, vagy ebben az esetben egy egész könyvvé épülnek fel" – mondta el a most elkészült hangoskönyvéről. Az ehhez készült felvételeket otthon, nyugodt környezetben vette fel a saját tempójában. A színész reméli, hogy ezzel inspirálhatja azokat is, akik hasonló problémával küzdenek.