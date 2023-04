Az orrváladék, azaz közönséges nevén a takony színe sokat elárul az egészségi állapotodról.

Áttetsző

Először is, van a tiszta orrváladék, ami vízszerű, áttetsző orrváladék, és az egészséges, normális kategóriába esik általában, ám olykor allergia jele is lehet. Ez utóbbi esetben járulnak az orrfolyás mellé más tünetek is, mint a viszkető, vizenyős szem, tüsszögés, köhögés, az orr, a torok vagy a szájpadlás viszketése, a szem alatti elszíneződött bőr és a fáradtság. Ez az áttetsző orrváladék akkor is előfordulhat, ha hormonális változás történik a szervezetben, például terhesség alatt is gyakori tünet.

Fehér

A fehér orrváladék általában a nátha jele, amitől a Covid évei után már meg sem rezzenünk. A fehér orrváladék mellett a nátha tünetei közé tartozik a torokfájás, köhögés, tüsszögés, alacsony láz, enyhe izomfájdalom és fejfájás. Ha a fájdalom fokozódik, akkor az sajnos vírusfertőzés jele is lehet, akár még a Covid is utolérhetett.

A zsebkendőd tartalma árulkodó lehet (Foto: Gettyimages)

Sárga

Ha a sárga színre gondolsz, valószínűleg a napsugarakra és a banánra asszociálsz, pedig az orrváladék is pompázhat ilyen vidám színben. Bár ez annak a jele, hogy a szervezeted nincs csúcsformában, ne félj, mert ez a szín azt is jelenti, hogy a test küzd a fertőzés ellen. Lehet, hogy 10-14 napig is betegeskedtél, de a sárga orrváladék a fény az alagút végén, ugyanis a sárga színt a sejtek - például a fehérvérsejtek - okozzák, amelyek a támadó baktériumok elpusztítására sietnek. Miután a sejtek elvégezték a munkájukat, az orrváladék kerülnek, és sötétsárgás árnyalatot adnak neki.

Zöld

A zöld árnyalat az, amivel a leggyakrabban ábrázolják az orrváladékot vizuálisan, pedig remélhetőleg ritkán folyik ilyen színű váladék az orrodból. A zöld és sűrűbb szín azt jelzi, hogy a szervezeted extra keményen küzd a fertőzés ellen, és érdemes elmenni a háziorvoshoz, ha ez az állapot már egy hete vagy annál is régebben tart.

Rózsaszín vagy piros

Az orrból kijövő vörös folyadék - közismertebb nevén vér - lehet az orrvérzés jele, ha megütötted az orrodat, vagy ha egy kicsit erőteljesebben fújtál orrot. A vérző orr ijesztő, de általában ártalmatlan, ám ha előfordul többször is, mindenképp orvoshoz kell menni kivizsgálásra, mert akár a vérnyomásoddal való problémát is jelezheti. Ha pedig a vér túlzottan sok (több mint egy evőkanálnyi), és nem áll el, akkor mindenképp fordulj orvoshoz gyorsan.

Figyelj az orrváladékod színére! (Foto: Gettyimages)

Barna vagy narancssárga

Az orrváladék színkörének utolsó előtti színe a barna/narancs. Ez azt jelzi, hogy vagy port vagy hasonló színű anyagot lélegeztél be, vagy csak maradt egy kis beszáradt vér az orrodban. Ez nem tűnik olyan nagy dolognak, ami miatt aggódni kellene.

Fekete

Valószínűleg nem is kell ezt elolvasnod ahhoz, hogy tudd, ha az orrváladék fekete, az biztosan nem normális. A leggyakoribb magyarázata a fekete orrváladéknak a légszennyezés, de a drogfogyasztás vagy a dohányzó emberrel való együttélés következménye is lehet az, hogy a váladék szürkévé/feketévé válik. Ez a szín utalhat súlyos gombás fertőzésre is, az arcüreggyulladás különböző fajtáira. Fekete orrváladék esetén nem is kérdés, hogy azonnal orvoshoz kell fordulni kivizsgálásért.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!