Betegségek, amelyekről a szemünk árulkodik

Szinte minden kultúrában ismert mondás, hogy a szemünk a "lélek tükre", és árulkodik a jellemünkről. Az viszont tudományosan is igazolt, hogy bizonyos betegségek nyomai először a szemünkben fedezhetőek fel. Ezért is javasolt évente legalább egyszer elvégeztetni egy szemvizsgálatot még azoknak is, akiknek egyébként nincs gondjuk a látásukkal. Alább felsoroltuk a leggyakoribb betegségeket, amelyekről a szemünk árulkodhat!

Bizonyos betegségek nyomai először a szemünkben fedezhetőek fel. Fotó: iStock

Magas koleszterinszint

A túl magas koleszterinszintről a szem szaruhártyáján megjelenő fehér körgyűrű, illetve a szemfehérjében lerakódó apró, sárgás színű zsírlerakódások árulkodhatnak. Ilyen lerakódások a szemhéjunkon, illetve a szem körüli területeken is kialakulhatnak, és komoly veszélyre figyelmeztethetnek, hiszen a magas koleszterinszint miatt megnő a szívroham és a stroke veszélye is.

Magas vérnyomás

A magas vérnyomás miatt többletteher hárul az érfalakra, aminek a nyoma a szemben is könnyen felfedezhető. Bár látásproblémákat a vérnyomás inkább csak nagyon előrehaladott állapotban okoz, a szemfenéki érrendszer károsodása könnyen vizsgálható pupillatágítással. A kiugró vérnyomás miatt viszont a szem be is vérezhet, ezért ha gyakran és látszólag indokolatlanul lesz vérhálós a szemünk, érdemes utánajárni, hogy mi váltja ki ezt a panaszt.

Neurológiai betegségek

Ha az arcon vagy a szemhéjakon aszimmetria vagy mozgászavar jelentkezik, esetleg kettős látást vagy szemmozgászavart észlelünk, mindenképpen forduljunk szemész szakorvoshoz és neurológushoz, mert a felsorolt tünetek a beidegzésért felelős izom vagy ideg betegségét jelezhetik.

Gyulladás a szervezetben

Egy-egy kialvatlan éjszaka után teljesen természetes, hogy duzzadt, vörös szemekkel ébredünk, ha azonban ez a tünet rendszeresen és látszólag minden ok nélkül alakul ki, előfordulhat, hogy valamilyen gyulladásra hívja fel a figyelmet. Mindenképpen javasolt ilyenkor konzultálni egy orvossal, érdemes gócvizsgálatot és laborvizsgálatot kérni.

Pajzsmirigyzavar

Bár apajzsmirigyegy viszonylag apró szerv, a működése hatással van az egész szervezetre, így a szemünkre is. Zavarára utalhat például az állandó szemszárazság és a szemhéj gyulladása. A pajzsmirigy-túlműködéssel járó Graves-Basedow-kór esetén megnagyobbodik a szemgolyó, ami akár olyan méreteket is ölthet, hogy a szemhéj már nem képes lefedni a szemgolyó egészét.

Látóideg-gyulladás

Ez a probléma rendszerint hirtelen kialakuló látásromlással és kettős látással jár, aminek hátterében különböző betegségek állhatnak (gócbetegségek, neurológiai kórképek, például sclerosis multiplex.) Mivel a korai diagnosztizálás rendkívül fontos, érdemes a problémával mielőbb szemész orvoshoz fordulni.

Cukorbetegség

A nem megfelelően beállított vagy fel nem fedezett cukorbetegség súlyos érelváltozásokat okozhat. Mivel ezeket az érelváltozásokat leghamarabb a szemben lehet észrevenni, nagyon fontos az évenkénti szemészeti vizsgálat. A rendszeres szemészeti kontroll azért is szükséges, mert a cukorbetegségnek szemészeti szövődményei is lehetnek. A diabéteszes szemfenéki elváltozások akár látásvesztést is okozhatnak.