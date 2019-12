Mi történik az agyunkban, amikor meghalunk?

A halálközeli élmény mély pszichológiai esemény, misztikus elemekkel. Ezzel a jelenséggel általában olyan emberek találkoznak, akiket intenzív fizikai vagy érzelmifájdalomgyötör, de bekövetkezhet szívroham vagy traumás agysérülés után is, sőt kiválthatja a meditáció is, amikor a vérnyomáscsökkenés miatt eszméletvesztés áll elő. Ezek az élmények meglehetősen gyakoriak, a halál árnyékába lépő emberek egyharmada esik át ilyen tapasztalaton - írja a NewsWeek.

Sok tudományos hipotézis van, de a végleges válaszok még hiányoznak

A jelenség közös jellemzői a beszámolók szerint az elégedettség érzése, a testtől való pszichés elválás (például testen kívüli élmények), gyors mozgás egy hosszú, sötét alagúton keresztül, és az erős fénybe való belépés. A kultúra és az életkor befolyásolhatják a halálközeli élmények jellegét is. Például sok indiai beszámolt róla, hogy Yamraj a halottak hindu királya várta a túloldalon, míg a hívő keresztények gyakran azt állítják, hogy találkoztak Jézussal. A gyerekek tipikusan leírják a barátokkal és tanárokkal való találkozást "a fényben". A legtöbb halálközeli tapasztalat pozitív, és segít a halálfélelem csökkentésében, az élet megerősítésében és a jól lét érzésének kiteljesedésében. Azonban néhány halálközeli tapasztalat negatív, és magában foglalja az olyan érzéseket, mint az irányítás hiánya, a nem létező tudat, a pokoli képek vagy a magasabb lény általi megítélés érzékelése.

Miért következnek be halálközeli élmények?

Olaf Blanke és Sebastian Dieguez a Lausanne-i Egyetem idegtudósai két fajtáját különböztették meg a halálközeli tapasztalatoknak. Az egyik típus az agy bal féltekéjéhez kapcsolódik, a megváltozott időérzékelés és a repülés benyomása jellemzi. A másik típus a jobb féltekéhez kötődik, lelkek látása vagy a velük folytatott kommunikáció, hangok és zene érzékelése jellemzi. Bár nem világos, hogy miért vannak eltérő típusú halálközeli tapasztalatok, az agyterületek közötti különböző kölcsönhatások előállítják ezeket a színes élményeket. Az temporális lebenyek szintén fontos szerepet játszanak a halálközeli élményekben. Az agynak ez a területe a szenzoros információk és a memória feldolgozásával foglalkozik, így a kóros aktivitás ezen a területen furcsa érzéseket és érzékelést eredményez.

Annak ellenére, hogy számos elméletet kidolgoztak már a halálközeli élmények megmagyarázására, teljeskörűen mégis nehéz megmagyarázni őket. A vallásos emberek azt hiszik, hogy a halál utáni tapasztalatok bizonyítják a halál utáni életet, amit különösen alátámaszt a lélek elválásának élménye a testtől. Kutatók azonban azt állítják, hogy a stressz miatt felszabaduló endorfinok valamilyen halálos élményt eredményezhetnek, különösen a fájdalomcsökkentés és a kellemes érzetek növelésével. Hasonlóképpen, az anesztetikumok, mint például a ketamin, szimulálják a halál közelítő jellegét, amilyen például a testen kívüli élmény.

Természetes hallucinogének

Más elméletek arra utalnak, hogy a halálhoz közeledve felszabadul a szervezetben a dimetiltriptamin (DMT), egy pszichedelikus gyógyszer, amely bizonyos növényekben a természetben is előfordul. Rick Strassman, a pszichiátria professzora 1990 és 1995 között egy tanulmányban megfigyelte, hogy az embereknek halálközeli és misztikus élményeik támadtak a DMT beadása után. Strassman szerint a DMT a születése és halál idején természetes módon felszabadul. Ezekre azonban nincs bizonyíték. Összességükben a kémiai alapú elméletek nem pontosak és nem tudják megmagyarázni a megtapasztalt halálközeli élmények teljes körét.

A halálközeli élmények idején az agy teljes káosznak van kitéve. A fiziológiai és farmakológiai mechanizmusok teljesen felborulnak, felerősödnek, vagy éppen lecsökkennek. Például a testen kívüli tapasztalatért felelős fiziológiai mechanizmusok a valóság olyan észleletét eredményezik, amit az agy úgy dolgoz fel, mintha kívülről származna. Bizonyos értelemben az agyuk hazudik az érintett embereket, mint minden hallucináció esetén. Részletek!

A kutatók az agyi anoxiát, az agyi oxigénhiány (hipoxia) extrém formáját is kapcsolatba hozzák a jelenséggel. Egy kutatás szerint pilóták, akik nagy sebességénél elvesztették az eszméletüket olyan élményekről számoltak be, mint az "alagútvízió". Az oxigénhiány szintén aktiválhat bizonyos folyamatokat a temporális lebenyekben, amelyek a halálközeli hallucinációkat okozhatnak. E tapasztalatok legelterjedtebb magyarázata azonban a haldokló agy hipotézise. Ez az elmélet azt veti fel, hogy a halálközeli élmények az agy sajátos aktivitása által okozott hallucinációk, akkor, amikor a sejtek pusztulni kezdenek. Ez az elmélet is problémás azonban, mert nem magyarázza meg a halálközeli jelenségek teljes körét, például a testen kívüli élményeket.

Egyelőre nincs végleges magyarázat a halálközeli tapasztalatokra. De az erőfeszítések folytatódnak e rejtélyes jelenség megértésére. Hogy ezek paranormálisak-e vagy sem, abból a szempontból nem lényeges, hogy a halálközeli élmények rendkívül fontosak sok ember számára, akik jelentést és célt kapnak általuk az élethez, miközben beteljesül azt az emberi vágy, hogy túléljük a halált.