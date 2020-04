Koronavírus: miért ne edzenénk otthon?

Az ünnepek levezetése a koronavírus-járvány idején kiváló alkalom arra, hogy a mindennapjaink részévé tegyük a testmozgást. A szakértők szerint naponta legalább 30 perc (ha lehet részben intenzív) mozgást kellene végeznünk az egészségünk megőrzéséért. Lássuk be, hogy erre időt szakítani nem mindig olyan egyszerű, ha az életünk a járvány előtti normálisnak nevezett mederben halad. Reggel a készülődés és a munkába járás miatt nehéz félórát lecsípni, hacsak nem kelünk ennyivel korábban. Este meg jön a hazaút, a bevásárlás, a gyerekek összeszedése stb. (A szakmai tanácsok szerint mellesleg reggel a legjobb átmozgatni magunkat, mert ez egész napra energetizálja a szervezetet.) Most viszont (ha nem is mindenki, de nagyon sokan) kénytelenek otthon maradni, otthonról dolgozni, a kényszerszabadságukat tölteni vagy sajnálatosan elveszítve a munkájukat kibekkelni ezt a nehéz időszakot. Függetlenül a helyzetétől, mindenkire ráfér a testmozgás.

Húsvét után a korlátozások ellenére is ránkfér a rendszeres mozgás - Fotó: Getty Images

Ha pedig belekezdünk, legalább a rendkívüli helyzet idejére rendszeressé tehetjük. És talán nem is hagyjuk el soha. A szabadtéri sportolásnál vigyázzunk, hogy a távolságtartás szabályait fokozottan tartsuk be, mert az intenzívebb légzés miatt megnő a fertőzésveszély. A távolságot 1,5-2 méterről növeljük 4-5 méterre. A friss levegő azonban mindenképpen jót fog tenni. De ha nem akarunk kimozdulni a házból, lakásból, akkor is vannak jó lehetőségeink, hogy átmozgassuk magunkat. Ehhez a bútordarabjainkat, például széket, zsámolyt, asztalt, sőt a falat is hasznos segédeszközként használhatjuk, hiszen rájuk támaszkodhatunk, felléphetünk rájuk stb. Azaz még az sem szükséges, hogy súlyzókészlet, expander, futópad vagy szobabicikli stb. legyen a birtokunkban. Ha vannak mozgékony gyerekeink vagy unokáink, ők aztán rengeteget segíthetnek, hogy a napi mozgásszükségletünket szó szerint játszva letudjuk.

Használjuk mozgásra a felszabadult időt!

A testmozgást általában nagy nekibuzdulással szoktuk kezdeni, s az egészségünk érdekében beruházásokra is hajlandóak vagyunk. Sokat tudnának erről mesélni a ruhatartó állvánnyá átlényegülő szobakerékpárok, haspadok és ellipszis trénerek. A fiaskó többnyire annak a következménye, hogy a mozgást nem sikerül beépíteni a napirendünkbe. Most azonban olyan különleges helyzet állt elő, hogy rengeteg embernek a kényszerű otthonmaradás miatt hirtelen sok lett az üres ideje, ami ki kell töltenie. Miért ne tehetné ezt mozgással. Ha valaki eddig fél hétkor kelt, most még akkor is ráér egy órával később kibújni az ágyból, ha dolgoznia kell, hiszen a home office csak pár lépésnyire van. A munkába járás idejét részben vagy egészben, de egyszerűen átállíthatja edzésidőre. Ehhez annyi kell, hogy ne maradjon ágyban, hanem a reggeli után ne a buszmegálló vagy a garázs felé vegye az irányt, hanem végezze el a "kötelező" testgyakorlatokat.

A mozgásra nem csak azért van szükség, hogy a fizikai kondíciónkat megőrizzük, hanem kiváló mentális hatásai miatt is, hiszen csökkenti a stresszt és a szorongást. Ezzel azt is el lehet érni, hogy az alvásminőség javuljon. A jelenlegi kényszerű otthonmaradás azzal a sajátos következménnyel is járhat, hogy az általános állapotunk - ha nem kap el afertőzés- javul a járvány időszakában. Valahogy úgy, ahogy a környezet is kitisztult a leállás hatására. Persze nekünk nem szabad leállnunk. Éppen ellenkezőleg, el kell kezdenünk rendszeresen mozogni.

Ha valaki 65 évesnél fiatalabb és nincs különösebb egészségi problémája, akkor teljes értékű aktív életet élhet. Arra kell csak ügyelni, hogy nyílt téren mozgás közben (ez lehet akár kutyasétáltatás is) a már említett nagyobb távolságot tartsa meg másoktól. Kerékpárral a távolság legyen legalább tíz méter. A társasági sportok, például a tenisz, a tollaslabda, a frizbi stb. szintén rendben vannak, hiszen a játékosok elég távol vannak egymástól. Ám így is érdemes kesztyűt viselni, és a játék kezdetén, illetve végén alaposan kezet mosni, vagy kézfertőtlenítőt használni. A sportban szokásos mindenféle kézfogást most iktassuk ki. Helyette emeljük meg a baseball sapkánkat, az éppen megteszi. A csapatsportokat, például a grundfocit vagy kosarazást most kerülni kell.

Ha valaki 65 évnél idősebb, az önkéntes elszigetelődést választotta, terhes vagy olyan egészségi problémája van, ami a koronavírusfertőzés veszélye miatt különös gondosságot kíván, szintén sportolhat, sétálhat, de nagyobb elővigyázatossággal. Lehetőleg keressenek olyan helyet, ahol mások nem zavarhatják őket, de legalább is az ajánlottnál többszörösen nagyobb távolságot tudnak tartani. Az idősebb emberek számára az erő és az egyensúly gyakorlása különösen fontos. Az izomerő elvesztésének kompenzálására ajánlott a jóga, tajcsi, ellenállás-edzés és ülő gyakorlatok végzése. Az iromtömeg növelése azért is fontos, mert feljavul az anyagcsere, intenzívebbé válik a kalóriaégetés.

Mozogni még a karanténban is kell

A mozgást még a karanténban sem feltétlenül kell mellőzni, sőt nagyon fontos az aktivitás fenntartása és rutinszerű művelése. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat színes tevékenységeket kell folytatnunk. Főzhetünk, aktív játékokat játszhatunk, táncolhatunk, otthoni és kerti munkákat végezhetünk. Végül pedig különféle fizikai gyakorlatokkal tehetjük teljessé a palettát.

A járványidőszak az átlagosnál nagyobb feszültséggel és stresszel járhat: kibillenünk a megszokott kerékvágásból, felborulhat a napirendünk, emellett a saját feladataink mellett a gyerekekre is oda kell figyelni, mert nincs iskola, óvoda, bölcsőde. Ezt a fokozott feszültséget enyhíti, ha minden nap szánunk egy kis időt a mozgásra, hiszen ezáltal vidámabbak, nyugodtabbak és energikusabbak lehetünk. Részletek!

Tudjuk, hogyha valakit ágynak dönt a koronavírus, az olykor komoly tünetekkel jár. A felépülésre idő kell, de ha a beteg már jobban érzi magát, fokozatosan visszatérhet a szokásos napi rutinjához, aminek része kell, hogy legyen az óvatos lépésekben visszaépített testgyakorlás is. Az orvosok egyelőre a COVID-19 hosszútávú hatásairól érhetően nem sokat tudnak, de egyelőre nincs ok feltételezni, hogy a felépülés ne lenne teljes. Azaz a felépült betegek egy idő után már az egészséges emberekre szabott edzéseket is elvégezhetik.

A szakértők szerint a mostani különleges élethelyzetet úgy élhetjük át a legjobban, ha kiegyensúlyozottan viselkedünk. Tehát fenntartjuk a napjaink ritmusát, amiben van munka, kulturálódás, pihenés és mozgás is. Ne csak a home office-ban elvégzett munka és a képernyős szórakozások között csapódjunk ide-oda, hanem főzzünk, olvassunk, takarítsunk, játszunk stb. és mozogjunk is.