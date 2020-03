Koronavírus: így mozogjunk otthon

Szorong, fél a koronavírus miatt? Mutatjuk, hogyan küzdjön meg vele!

A koronavírus okozta helyzet miatt a megszokott edzéstípusoktól egy időre talán búcsút kell vennünk, de van jó hírünk is: otthon sem kell lemondanunk a sportolásról. A New York Post által megkérdezett tréner szerint ráadásul erősen ajánlott mozogni valamit ebben az időszakban is. Ugyanis ha otthonról dolgozunk, az az átlagosnál nagyobb feszültséggel és stresszel járhat: kibillenünk a megszokott kerékvágásból, felborulhat a napirendünk, emellett a saját feladataink mellett a gyerekekre is oda kell figyelni, mert nincs iskola, óvoda, bölcsőde. Ezt a fokozott feszültséget enyhíti, ha minden nap szánunk egy kis időt a mozgásra - így vidámabbak, nyugodtabbak és energikusabbak lehetünk.

A fent említett lap megkérdezett néhány szakembert arról, hogyan érezhetjük magunkat erősnek és edzettnek akkor is, ha a koronavírus miatt nem tudunk eljárni sportolni - az ő egyszerű, betartható és nagyon hatékony tanácsaik következnek most.

Egy kis jóga otthon is könnyen kivitelezhető, ráadásul meg is nyugtat minket. Fotó: Getty Images

Legyen hely a mozgáshoz!

Az első és egyik legfontosabb, hogy csináljunk helyet a mozgáshoz, pakoljuk el a szétdobált holmikat, ruhákat, illetve azokat a dolgokat, amik útban vannak. Ezután - ha az időjárás engedi - nyissunk ablakot. Ez ugyanis az segíthet abban, hogy felébredjünk és úgy érezzük, készen állunk egy kis mozgásra - még akkor is, ha épp koronavírus-járvány tombol odakint.

Mindegy mit, csak mozogjunk!

Fontos tudatosítani magunkban, hogy minden gyakorlat számít. Ha úgy érezzük, bele se fognánk a mozgásba, mert csak pár guggolásra és néhány fekvőtámaszra van időnk, akkor biztassuk magunkat és igenis teljesítsünk minden gyakorlatból annyit, amennyit csak tudunk. Guggolásokat például bárhol csinálhatunk, meglehetősen gyors gyakorlat és felszerelés sem kell hozzá - ez az egyik legjobb mozgásforma a koronavírus miatti önkéntes karantén idejére.

Kevés sport is sokat számít

Ne becsüljük le egy-egy mini edzés hatékonyságát! Ha már négyszer-ötször tíz percet tudunk mozogni, az a nap végén összeadva már majdnem egy teljes edzéssel ér fel. Ha viszont nincs kedvünk vagy energiánk - például azért, mert a koronavírus-járvány miatti aggódás idegi kimerültséget okozott nálunk -, akkor engedjük meg magunknak, hogy csak 4-5 percig mozogjunk. Ha később sem akarjuk folytatni a mozgást, nyugodtan hagyjunk ki egy napot. Talán csak pihenésre van szüksége a szervezetünknek - ha ezt megadjuk neki, másnap biztosan újra lesz kedvünk egy kis tornához.

