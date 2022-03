Koronavírus: 2651 új fertőzött, elhunyt 35 beteg

Az elmúlt 24 órában 2651 új fertőzöttet regisztráltak hazánkban. Ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma 1 836 919-re emelkedett. Meghalt 35, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 220 - áll a koronavirus.gov.hu csütörtök reggeli összefoglalójában. A gyógyultak száma 1 689 460, az aktív fertőzötteké pedig 102 239. Közel kétezer beteget ápolnak kórházban, közülük 71-en lélegeztetőgépen vannak.

Még mindig sok új fertőzöttet azonosítanak. Fotó: Getty Images

A beoltottak száma továbbra sem emelkedik jelentősen: jelenleg 6 400 875 millió ember oltott, közülük 6 184 076-an a második, 3 836 209-en a harmadik, 245 137-en pedig már a negyedik dózist is megkapták valamelyik engedélyezett koronavírus elleni vakcinából. Az oltási akciónapok továbbra is folytatódnak: csütörtök délután, pénteken és szombaton is várják a kijelölt oltópontokon az oltatlanokat és azokat, akik emlékeztető oltást szeretnének felvenni.

Számos európai ország, így Németország, Franciaország, Olaszország és Nagy-Britannia is túl "brutálisan" oldotta fel a járványügyi korlátozásokat, és most az esetszámok hirtelen emelkedésével szembesülnek a koronavírus omikron BA.2 alvariánsának terjedése miatt - jelentette ki kedden Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet európai részlegének vezetője. h i r d e t é s

Ahol a legtöbb és ahol a legkevesebb a fertőzött

Eddig Budapesten (321 349) és Pest megyében (249 690) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (107 635), Szabolcs-Szatmár-Bereg (99 694), Győr-Moson-Sopron (99 122), Hajdú-Bihar (97 081) megye - a koronavirus.gov.hu statisztikája szerint. A legkevesebb fertőzöttet továbbra is Tolna megyében regisztrálták (38 965). A legfrissebb adatok szerint 8411-en vannak hatósági házi karanténban, az eddigi mintavételek száma 11 040 273.

Mi a helyzet a világban?

Eddig 475 759 803 fertőzöttet regisztráltak globálisan, a halálos áldozatok száma összesen 6 104 376 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint.