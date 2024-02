Kiderült, miért váltottak le két tucat kórházigazgatót

„Újfajta vezetőkiválasztási rendszert szeretnék a kórházak élén. Volt olyan, akit én egyébként személyesen nagyon kedvelek, 26 éve volt ugyanazon a helyen kórházigazgató, most 83 éves. Én úgy gondolom, hogy ez nem segíti azt, hogy egy fiatal vagy középkorú menedzsmentréteg kialakuljon” – fogalmazott Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az InfoRádiónak nyilatkozva. Mint azt korábban megírtuk, Pintér Sándor belügyminiszter és a megbízott országos kórház-főigazgató december 31-ei hatállyal országszerte összesen 24 kórházi vezető leváltásáról döntött tavaly. Az új főigazgatók kinevezéséig az intézmények vezetését a helyetteseik vették át. Takács az interjúban elmondta, a 24 esetből 17-ben életkori megfontolás állt a vezetőváltás mögött.

Kifejtette, néhány kivételtől eltekintve a kórházigazgatók korábban nem voltak érdekeltek abban, hogy „jó menedzsment-gondolkodású középvezetőket neveljenek ki”, gondoskodva ezáltal saját utánpótlásukról. Saját bevallása szerint, amikor december 13-án közölte közölte velük a leváltásuk tényét, volt olyan kórházigazgató, aki úgy csattant fel: „Ide figyelj, az én helyettesem az vak, süket meg hülye. Arra akarod rábízni a kórházat?” Takács ezt is jelnek tekinti, hogy jó döntést hoztak. Kitért rá, hét olyan kórházigazgatót is elküldtek pozíciójából, akik teljesítményével nem voltak elégedettek. Hogy ez pontosan mit jelent, nem részletezte, de hangsúlyozta, hogy nem a kórházi adósságállomány növekedése miatt vontak bárkit is ilyen módon felelősségre.

Az államtitkár az interjúban beszélt arról is, hogy kifizettetnék a magánegészségügyi szolgáltatókkal a páciensek kezelése során fellépő szövődmények, komplikációk gyógyítási költségeit, amennyiben azzal már az állami egészségügyet keresik fel a betegek. „Szövődményről azt kell tudni, hogy ötször-hatszor-tízszer annyiba kerül, mint a szövődménymentes eset ellátása. Megcsinál ezer szövődménymentes esetet a saját ellátójánál, majd a szövődményeset rögtön beküldi az államiba, és tízszeres költségráfordítás van állami oldalon. Ez nem tartható fönt” – szögezte le Takács. Kiemelte, a budapesti kormányhivatal igazságügyi orvosszakértőinek feladata lesz annak eldöntése, hogy van-e ok-okozati összefüggés egy orvosi beavatkozás és egy kialakult kórállapot között. Amennyiben ez beigazolódik, úgy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) mindent kiszámláz majd a magánszolgáltatónak, amit az adott ellátás kapcsán az adott kórháznak finanszírozott. Mindezt egy új kormányrendelet fogja szabályozni, amint kihirdetik.

