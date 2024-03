Nagy változás jöhet a szülészeti ellátásban

A közelmúltban megjelent egy rendelettervezet a kormány honlapján, amelynek értelmében egyes szülészeteken csökkennének az egészségügyi szolgálatáshoz szükséges minimumfeltételek – szúrta ki hétfőn a hvg360. A cikk szerint egyelőre nem világos a szülész-nőgyógyász szakma számára sem, hogy mi a változtatás célja. Családias hangulatú, felesleges orvosi beavatkozás nélküli szülészeteket szeretnének így létrehozni? Vagy az intézkedés az egyre súlyosabb orvoshiányt hivatott leplezni? Kunetz Zsombor egészségügyi elemző mindenesetre a Facebookon arról írt, szerinte a módosítás révén a betegbiztonság terén „visszalépünk egyet a múlt századba”.

Anyabarátabbá tennék a kis forgalmú szülészeteket. Fotó: Getty Images

Szerda este a Hír TV vendége volt Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Az interjúban felvázolta, mi a kormány szándéka az ügyben. Meglátása szerint a rendelettel egy egyre növekvő társadalmi igényre szeretnének reagálni. Úgy fogalmazott, a modern nyugati egészségügy egyfajta kórházgyárakat termelt ki, ahol a gyógyítás úgy zajlik, mint a termelés egy gyárban. Szerinte ez főként annak eredménye, hogy az elmúlt száz évben az orvoslás elsősorban a betegbiztonságra fókuszált.

Hangsúlyozta azonban, hogy a várandósság nem betegség, egyszersmind egy nagyon speciális helyzet. A kismamák érthetően felfokozott lelki állapotban vannak gyermeküket várva, és sokuk idegenkedik attól, hogy egy nagy kórházi üzemben, mintegy futószalagon szüljön. Takács szerint mára fellépett a társadalmi igény az anyabarát szülészeti szemlélet és a háborítatlan szülésélmény iránt. Ezt tennék elérhetővé azáltal, hogy a kis forgalmú szülészeteket átalakítják szülőotthonokká, „ahol a szülő nő megélheti azt a háborítatlan szülésélményt, amelyet szeretne”.

Kitért rá, a tb-finanszírozott formában működő szülőotthonok mögött továbbra is adott lesz a kórházi háttér, de kisebb szakmai feltételek is elegendőek lesznek itt, mint a nagy szülészeteken. Emiatt viszont kizárólag szövődménymentes terhességek esetén jöhet szóba ez a típusú ellátás. Takács elmondása szerint lényegében azok a nők választhatják majd a kórházi szülőotthonokat, akik például az otthonszülés szigorú előírásainak is megfelelnének. Hozzátette továbbá, hogy ez is csupán egy választható lehetőség, hiszen Magyarországon szabad intézményválasztás érvényesül.