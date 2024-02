2021. január 1-jén nagyot változott a világ az egészségügyben. A néhány korosztály számára teljesen természetes dolog, hogy tudniillik az orvosnak, nővérnek, asszisztensnek pénzt adunk, egy törvénymódosítás nyomán bűncselekménnyé változott. És nem csak a kapok, hanem az „adok” is, vagyis, amikor páciensként borítékot nyújtunk az orvos felé, ugyanúgy büntethetők vagyunk. E területen a bűnmegelőzést és bűnfelderítést a Nemzeti Védelmi Szolgálat végzi. "Az NVSZ nyomozó hatósági jogkörrel nem rendelkezik – hangsúlyozza Pap Judit, a Szolgálat szóvivője. – Amennyiben feltárunk egy jogsértést, akkor feljelentést teszünk vagy nyomozást kezdeményezünk a nyomozás lefolytatására az illetékes ügyészségen vagy a rendőrségen."

Mintegy 119 ezren dolgoznak az állami egészségügyben. Rajtuk kívül az NVSZ alá tartoznak a Belügyminisztérium rendészeti szervei, így a rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés végrehajtás. Az elmúlt három évben összesen 105 ügyben közel 250 egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott embert érintően kezdeményeztek eljárást vesztegetés elfogadása miatt.





Amikor páciensként borítékot nyújtunk az orvos felé, pontosan ugyanolyan büntethetők vagyunk Fotó: Getty Images



"A háziorvosi ellátás során azt tapasztaljuk, hogy az emberek kilencvennyolc százaléka még azt is megkérdezi, hogy egy doboz bonbont elfogadok-e…" – mondja Dr. Mangó Gabriella háziorvos, természetgyógyász. – Mondjuk a mi szakterületünkön korábban sem volt mérvadó a hálapénz. Az emberek az elmúlt években szerintem tökéletesen megértették, hogy sem nem kötelező, sem nem adható pénz az orvosoknak, nővéreknek. Bár én városban dolgozom háziorvosként, de épp helyettesítek egy községben is, és mindenhol ugyanezt tapasztalom.

A szakember szerint a hosszú várólisták is okozhatják azt, ha valakiben mégis felmerül, hogy előnyt eszközöljön ki, bár nyilván nem ez a megoldás. – Vélhetően nem fogják a rendszert pillanatokon belül elég szakorvossal feltölteni, de sokat jelent az EFOP pályázati rendszer, amely során a háziorvosi hálózatot megerősítették európai uniós pénzekkel. Ennek kézzelfogható eredménye, hogy különböző támogatott eszközöket, például ultrahang-gépet is. Szűrésekre ugyanis a háziorvosi rendszer abszolút alkalmas, és erre szükség is van, hiszen a diagnosztikai, eszközös vizsgálatok időpontjai egyre elérhetetlenebbek. Még a fizetős, nem állami rendszerben is hónapokat kell várni például vastagbéltükrözésre...

2023-ban közel negyvenezren várakoztak különböző egészségügyi beavatkozásokra. Nem ritka, hogy a háziorvosok egy alapvető ultrahang-vizsgálat indikálásakor akár egy-két hónap múlva kapnak csak leletet. Ez pedig sok esetben hátráltatja egy betegség kezelését és a gyógyulási esélyeket. Megoldás lenne ugyan a magánegészségügyi út, de az anyagilag nem mindenkinek elérhető.





"szerencsére nagyvonalakban sikerült eltávolítani a rendszerből" Fotó: Getty Images



Lengyel Lívia, egészségügyi szakértő, közgazdász így nyilatkozott a HáziPatikának:



"A hálapénz kivezetése mindenképpen történelmi tett volt. Távozásával egy olyan egyenlőtlen tranzakció szűnt meg, ahol a felek nem tisztázták pontosan a részleteket, a páciensek csupán egy vélt biztonságot "vásároltak". A betegek részéről a bizonytalanság, a betegút megolajozása azok a főbb motivációk, amik miatt most is lenne rá szándék, de szerencsére nagyvonalakban sikerült eltávolítani a rendszerből. Igaz, akár a hatóság, akár a páciensek köréből hallani szórványos próbálkozásokat.

"Azon túl, hogy az ellátásban jelentkezett teljesítmény-visszaesés, a magánszektorból nézve egyfajta katalizátor volt a paraszolvencia kivezetése. A szülészetben például látványosan növekedett a magánszülészetek iránti kereslet, mert a várandósok az orvosválasztás korlátozottságát látták az intézkedésben - de ez általánosságban is tapasztalható" - magyarázta.

A hírekben látható információk alapján a hatóság kíméletlenül közbelép, ha egy nyomozás kapcsán minden kétséget kizárva kiderül, hogy egy egészségügyi dolgozó mégis hálapénzt fogad el.



"2023-ban tíz olyan ügyben kezdeményeztünk eljárást, ahol hálapénz átadása történt, viszont az orvos vagy az egészségügyi dolgozó kötelezettségszegést nem követett el – folytatja Pap Judit. – Tehát egyszerűen elfogadta azt a pénzt, amit adott neki a páciens. Tizenkilenc ügyben viszont már kötelezettségszegéssel is járt, tehát kötelezettségért cserébe fogadta el az összeget az egészségügyi dolgozó. Legtöbbször ez jogellenes vényfelírás, vizsgálatok soron kívüli elvégzése, jogellenes vagy éppen VIP ellátás biztosítása érdekében történt. De elfogadtak pénzt valótlan tartalmú orvosi igazolás kiállításáért, illetve vizsgálat nélküli orvosi alkalmasság tanúsítása érdekében is. Talán a legextrémebb, és legnagyobb számban elkövetett eset volt a hatvanhét rendbeli vesztegetés elfogadása, ami miatt feljelentést tettünk, és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében folyik az eljárás egy kardiológus ellen. Vagy említhetném a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei onkológust, aki több mint nyolcvan alkalommal kért pénzt az államilag ingyenesen biztosított kemoterápiás kezelésért a betegektől… Néha magánemberként is megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a jogsértéseken túl a humánus szempontok milyen mélységekbe süllyednek.

Az egészségügyi dolgozó a pénz átvételével követ el bűncselekményt, amiért akár háromévi szabadságvesztésre ítélhetik, és elveszítheti az állását is. Fontos, hogy „jogtalan előnynek” nemcsak a készpénz minősül. Ide tartozik minden, a kezelésért cserébe, „hálából” elvégzett fizikai vagy szellemi munka, egyéb szívesség is, az egészségügyi dolgozó autójának ingyenes megjavításától, kertjének gondozásán át gyermekének korrepetálásáig.

Fontos tudni, hogy az egészségügyi törvény határozza meg azt, hogy ha valaki mindenképpen szeretné kifejezni a köszönetét, aakkor a mindenkori minimálbér öt százalékának megfelelő értékű ajándékot adhat át, de csakis egyszer, és csakis a kezelést követően. Ez 2024-ben körülbelül tízezer forintot jelent.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat ez év elején újabb kampányt indított. Nem csak az egészségügyben dolgozók, vagy az állampolgárok számára, de már a SOTE Nyári Egyetemén is előadásokat tartanak. Lényeges, hogy a tájékoztatás ne csak száraz jogszabályok ismertetésével, hanem életszerű példákkal és más korrupciós lehetőségek ismertetésével is kiegészüljön. Hogyan viselkedjen egy orvos, amikor valaki „véletlenül” a rendelőben hagy egy pénzzel teli borítékot? Mit tegyen az ápoló, akinek wellness utazást ajánlanak egy több hónapos kezelés után? Vegyen új autót az a sebész, akinek a műtét után jelentős kedvezményt ajánlanak az árból?



"A tízéves kisfiút mentőhelikopter hozta be az M3-asról. A mentősök úgy mesélték, hogy a nagyszüleitől utazott haza, Pestre, a nyári szünet végén. A nagypapájával ketten ültek a kocsiban, amikor egy kamionsort kezdtek előzni, és az egyik kivágott eléjük. A kocsijuk félig a teherautó alá szorult, és a gyerek életveszélyesen megsérült. Már a helyszínen újra kellett éleszteni, és válságos állapotban szállították be a kórházunkba. Azonnal életmentő műtétet végeztek rajta, ami után az osztályunkra került. A szülei már akkor megérkeztek, amikor még műtötték. A mi szakmánkban sajnos nap, mint nap találkozik hasonlóval az ember, de ezt nem lehet megszokni. Főleg a gyermek sérültek esetén, ránk is átragad a szülők fájdalma. Mialatt elhelyeztük a beteget, beöltöztek a szülei is, és bejöttek az intenzívre. Sokáig csak álltak az ágya mellett, az anyukája némán zokogott. Az édesapja egyszer csak felnézett a fiáról, mintha álomból ébredne, és elindult a nővérpult felé.

Tudtam, mi következik: aki az egészségügyben, főleg, aki az intenzíven dolgozik, rendszeresen tapasztalja ezt. Nem kérdezni akar, a sebész már tájékoztatta mindenről, hanem tenni valamit a gyermekéért. Már menet közben elővette a pénztárcáját és különböző címleteket húzott ki belőle. Közben felnézett, hogy ellenőrizze, hányan vagyunk ügyeletben, hányfelé kell osztania a hálapénzt…" Forrás: NVSZ A hála nem pénz kampány



Amíg a szomszéd néni hitetlenkedve és kissé felháborodva kérdezi, hogy „miért is ne adhatnék Terikének pénzt az injekcióért?”, és sokan bizonytalanok, hogyan fejezzék ki hálájukat az orvos felé, addig biztosan nem hiábavalóak a videókampányok. Egy több évtizedes gyakorlatot nem lehet pár év alatt eltüntetni, még ha törvénnyel és hatósági munkával támasztják is alá. Ettől még azonban indokolt, hogy végleg megváltozzanak a régi rutinok.