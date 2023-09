Többet kell adminisztrálniuk a gyerekorvosoknak

Egy rendeletmódosítás miatt gyógyulási igazolást kell kiadniuk a házi gyermekorvosoknak szeptember 1-jétől, ha az iskolák ezt kérik - számolt be róla az RTL Híradó. Az orvosok szerint a plusz adminisztráció a betegektől veszi el az idejüket. Dr. Fábián Dóra taksonyi háziorvos azt nyilatkozta a Híradónak, hogy már most, a tanév elején naponta 30 igazolást kell kiállítania. Szerinte ez a szám hamarosan 100 is lehet.

Ráadásul fennáll a felülfertőzés veszélye is, ha a már egészséges gyereknek vissza kell mennie a rendelőbe a betegek közé. Ezért a háziorvosok azt kérik az iskoláktól, hogy fogadják el az eddig is használt igazolásokat.

Azt egyelőre nem tudni, hány iskola kér majd gyógyulási igazolást. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) viszont örül a lehetőségnek. "Tény és való, hogy vannak olyan szülők, akik beküldik betegen a gyerekeket, mert egész egyszerűen nem tudnak otthon rájuk vigyázni. Ilyen szempontból ez fontos, hogy van egy ilyen lehetősége az iskolának" - mondta Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője.

Az orvosok túlterheltsége miatt a szervezet amellett érvel, hogy a jelenleginél több napot igazolhassanak a szülők. Erről egyelőre az iskolák döntenek, de 2024. január 1-jétől, a státusztörvény hatályba lépése után már a tankerületi központok jóváhagyására lesz szükség.