Bizonytalan, mikor épülhet meg az új budai szuperkórház

A HVG a Magyar Közlöny akkor megjelent számára hivatkozva múlt kedden arról számolt be, hogy a kormány úgy döntött, „a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében” több korábbi döntését is visszavonja. Ezek közé tartozik a DBC megközelíthetőségének fejlesztése, konkrétabban két autópálya-lehajtó megépítése is. Magyarán az 1,2 millió ember egészségügyi ellátására tervezett szuperkórház eredetileg 2023-ra kiírt, majd később 2026-ra átütemezett megnyitása kapcsán további csúszással kell számolni.

Itt, az M7 és az M1 autópálya közös szakasza melletti Dobogó nevű területen épülne fel a Dél-budai Centrumkórház. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az ügyben Bedros J. Róbert, a DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatóságának elnöke most úgy nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, hogy: „a kormánynak továbbra is eltökélt szándéka a DBC felépítése, azonban a körülmények miatt kénytelen átütemezni a projektet, amely így egy későbbi időpontban valósul meg.” Kitért rá, egyelőre a tervezési folyamat zajlik a projekt, amely a végéhez közeledik, immár a tervellenőrzés szakaszában járnak. Alapítása óta a cég 8 milliárd forintot használt fel, ami magában foglalja az eddig elkészült tervekért kifizetett összegek is.

Arra a kérdésre, hogy a DBC várhatóan mikor tud majd betegeket fogadni, Bedros nem adott konkrét választ. „Az ukrajnai háború befejezése meggyorsíthatja a folyamatokat, de majd csak akkor szeretnék új határidőket mondani, amikor már biztosabbat tudunk” – mondta el a lapnak.