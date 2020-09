Az alkoholizálás professzora megmondja, hogyan igyunk

David Nutt neuropszichofarmakológus, a londoni Imperial College kutatója, korábbi kormánytanácsadó és szókimondó drogszakértő szerint semekkora mennyiségű alkohol nem biztonságos, de vannak olyan módszerek és szokások, amelyek megfékezhetik az egészségkárosodást. A professzor nem alkoholellenes, hiszen a nyugat-londoni Ealingben saját borozója van, és fogyaszt alkoholt, sőt saját bevallása szerint néha túl sokat is - írja a Daily Mail.

Ki hitte volna? Sörrel előzhetjük meg, hogy ne igyunk túl sok bort - Fotó: Getty Images

"Nincs olyan, hogy kockázat nélküli alkoholfogyasztás" - írja új könyvében. (Drink? The New Science of Alcohol and Your Health - Ivás? Az alkohol és az egészség új tudománya" - Yello Kite Books, London, 2020). Az egészséget veszélyeztető hatásai közé tartozik például az agy- és májkárosodás, valamint a mentális egészségi és a társadalmi problémák megjelenése, ideértve a családon belüli erőszakot és az ittas vezetést. Szerinte az egyénen múlik, hogy mennyire akarja kockáztatni az egészségét.

Hat korsó sör vagy tíz kis pohár bor

A tudományos becslések különböznek arról, hogy hol van a tolerálható fogyasztás határa, és honnan nőnek meg túlságosan a kockázatok. Az Európai Bizottság jelentése szerint akár napi egy korsó sör egy éven át már növelheti a rák kockázatát, míg a brit egészségügyi szolgálat, az NHS szerint a heti ajánlott maximum 14 egység, ami hat korsó sörnek vagy 10 kis pohár bornak felel meg. Nutt szerint azonban a legtöbb ember továbbra is inni fog, még akkor is, ha tudja, hogy ez károsíthatja az egészségét.

Miután a professzor, ezt tudomásul vette, és magát is közéjük számolta, előállt néhány tanáccsal arra vonatkozóan, miként előzhető meg, hogy túl sokat igyunk. Először is azt mondja, hogy kerüljük a pezsgőt, mert a buborékok gyorsan elősegítik a részegségét. Továbbá soha ne engedjük, hogy mások töltsenek a poharunkba, és soha ne nyissunk ki egy második üveget. Ezek olyan szabályok, amelyeket előzetesen elhatározhatunk, és betartásukkal megakadályozhatjuk, hogy túl messzire menjünk.

Azt javasolja, hogy ha bort tervezünk inni, akkor előtte igyunk meg egy korsó sört, amely gyengébb, de feltöltjük magunkat vele, és kevesebb helyet hagyunk a bornak. Azaz a "sörre bort mindenkor" szólás úgy módosul, hogy "bor előtt sört mindenkor".

Továbbá, ha egy társaságban köröket vásárolunk, akkor arra kell törekedni, hogy a harmadik helyre kerüljünk, így két alkoholos ital elfogyasztása után vehetünk magunknak egy alkoholmentes italt, amivel lelassíthatjuk az "alkoholizálást" anélkül, hogy a társaság többi tagjától nyomás nehezedne ránk, vagy kínos poénokat hallgatva meg kellene beszélni az üdítőt. A professzor azt is hozzáteszi, hogy ivás közben kerüljük a sós rágcsálnivalókat. Nem véletlenül adnak sós falatokat, mogyorót, snacket vagy borkorcsolyákat a borozókban, sörözőkben, mert ezek szomjasabbá tesznek és még több iszogatásra csábítanak.

Nutt szerint az alkoholt azért szeretik annyira az emberek, mert jól érzik magukat tőle, barátságosabbá, társaságibbá válnak, és ez a könnyen követhető minta veszélyesen beépült a társadalomba. Szerinte az alkoholra nem kábítószerként tekintünk, hanem inkább valamiféle csemegeként.

Már kész, de népszerűtlen az alkoholhelyettesítő

A szakember kutatásaihoz tartozik az Alcarelle, egy szintetikus alkoholhelyettesítő kifejlesztése. Az anyag sikeresen bizonyította, hogy ugyanazok a hatásai vannak, mint a szesznek, de a másnaposság nélkül. Ennek ellenére népszerűtlen a potenciális befektetők körében. Az Alcarelle az agynak ugyanazokat a részeit stimulálja, mint az alkohol, anélkül, hogy ugyanolyan mennyiségű mérgező vegyi anyagot juttatna a májba és a többi szervbe. Körülbelül 45 percig ittas állapotban hagyja az embereket, majd nyom nélkül eltűnik.

Alig harminc másodperccel azután, hogy az első kortyot lenyeltük, az alkohol máris eljut az agyig. Ott aztán egyre inkább lelassítja az agysejtek közötti kommunikációt, ami hangulatváltozással, a reflexek lelassulásával és az egyensúlyérzék fokozatos romlásával jár. Gondolatainkat egyre kevésbé leszünk képesek összeszedni, miközben a hosszú távú memória is bezárul, ellehetetlenítve, hogy másnap visszaemlékezzünk a történtekre. Részletek!

"Az alkohol hatása bonyolult, de megcélozhatom vele az agyamnak azt a részét, amelyet meg akarok célozni. Az ipar tudja, hogy az alkohol mérgező anyag. Ha ma felfedeznék, akkor élelmiszerként törvényellenes lenne. Ha az élelmiszerekre vonatkozó kritériumokat alkalmazzuk, az alkohol biztonságos határa évente egy pohár bor lenne" - mondta tavaly a The Guardian-nek. Mivel azonban az emberiség évezredek óta "piál" még jó ideig biztosan nem fogunk megszabadulni az alkoholfogyasztás szokásától. Addig is alkalmazzuk Nutt professzor útmutatásait, hogy a kockázatainkat kézben tarthassuk.