A tiltott fekete rizs meglepő hatásai

A fekete rizs a lilás-fekete színét az antocianin nevű pigmentről kapja, amely egyben erős antioxidáns is. A régi Kínában úgy tartották, ez a gabonaféle annyira egyedi és tápláló, hogy a császári család kivételével mindenki számára tilos fogyasztani. Szerencsére manapság enyhe, diós ízének, rugalmas textúrájának és számos táplálkozási előnyének köszönhetően a fekete rizs a világ számos konyhájában megtalálható már, Magyarországon is kapható.

Ez a fogás nem poliptintával készült, hanem fekete rizsből. Furcsa megjelenés, nagy hatás - Fotó: iStock

Más rizsfajtákkal összehasonlítva a fekete rizs fehérjetartalma az egyik legmagasabb: 100 grammja 9 gramm fehérjét tartalmaz, míg ez a barna rizs esetében is csak 7 gramm. De más értékes tápanyagok is vannak benne. Ha egy negyedcsészényit (45 gramm) veszünk, az fedezi a napi vasszükséglet 6 százalékát, találunk benne 1,5 gramm növényi zsiradékot, 34 gramm szénhidrátot, 1 gramm rostot és 160 kalóriát.

Emellett különösen sok antioxidáns, azaz olyan vegyület mutatható ki a fekete rizsben, amely megvédi a sejteket a szabad gyökök néven ismert molekulák által okozott oxidatív stressz ellen. Ez azért fontos, mert az oxidatív stressz megnöveli számos krónikus betegség kockázatát, beleértve a szívbetegséget, az Alzheimer-kórt és a rák bizonyos formáit. A kutatások azt mutatják, hogy a fekete rizs antioxidáns kapacitása és aktivitása a legmagasabb a rizsfélék között. Sőt az antocianin mellett a fekete rizs több mint 23 egyéb antioxidáns tulajdonságú vegyületet tartalmaz, ideértve többféle flavonoidot és karotinoidot. Ezért a fekete rizs egyszerűen beépítheti a betegségek ellen védő antioxidánsokat az étrendbe - írja a Healthline.

Táplál és egészségesen tart

Azok a flavonoidok, amelyeket a fekete rizsben is megtaláltak, a kutatások szerint csökkentik a szívbetegségek és a miattuk bekövetkező halálozás kockázatát. Más kutatások arra is utalnak, hogy az antocianinok javíthatják a koleszterin- és trigliceridszintet, illetve erős rákellenes tulajdonságai is lehetnek. A népesség szélesebb körére kiterjedő áttekintő tanulmányok megállapították, hogy az antocianinban gazdag élelmiszerek fokozott fogyasztása mellett kisebb az egyik legveszélyesebb daganatos betegség, a vastagbélrák kockázata. Továbbá a fekete rizs antocianinjai csökkentik a mellrákos sejtek számát, valamint lelassítják azok növekedését és terjedési képességét az emberi szervezetben.

A fekete rizs nagy mennyiségben tartalmaz kétféle karotinoidot, luteint és zeaxantint, amelyeknek szerepük van a szem egészségében. Ezek a vegyületek is antioxidánsként működnek, és segítenek megvédeni a szemet a potenciálisan káros szabad gyököktől. A luteinről és a zeaxantinról bizonyították, hogy a káros kék fényhullámok kiszűrésével segítik a retina védelmét, illetve fontos szerepet játszhatnak az életkorral összefüggő és potenciálisan vakságot okozó makuladegeneráció elleni védelemben. Emellett csökkenthetik a szürke hályog és a diabéteszes retinopátia kockázatát.

Természetesen gluténmentes

A glutén a gabonamagvakban, például búzában, árpában és rozsban található fehérje, amely erős immunválaszt gerjeszthet (cöliákia). Miközben sok teljes kiőrlésű gabona tartalmaz glutént, addig a fekete rizs tápláló, természetesen gluténmentes élelmiszer, amelyet a lisztérzékenyek is nyugodtan fogyaszthatnak.

A fekete rizs jó fehérje- és rostforrás, s az étvágy csökkentésével és a teltségérzet fokozásával hozzájárul a fogyáshoz. Állatkísérletekből az is tudható, hogy a fekete rizsben is megtalálható antocianinok, hozzájárulhatnak a testtömeg és a testzsírszázalék csökkentéséhez. Egy 6 héten át tartó tanulmányban, amelyben 40 túlsúlyos nő vett részt, azok, akik napi háromszor barna és fekete rizs keverékét ették egy korlátozott kalóriatartalmú étrend részeként, jelentősen több súlyt és testzsírt veszítettek, mint azok, akik fehér rizst fogyasztottak.

A cukorbetegség, a rák egy típusa és azelhízásmegelőzésében is segíthet egy új genetikailag módosított rizs, amelynek kedvező élettani hatásaiból a világnépesség több mint fele profitálhatna. Az új módszerrel növelhető a rizs rezisztens keményítő tartalmát, ezáltal a gabonaféle emészthetőbbé válik és elfogyasztása csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség, valamint az elhízás kialakulásának kockázatát. Részletek!

Állatkísérletek arra is utalnak, hogy a fekete rizs, ahogy más antocianint tartalmazó ételek is, lejjebb szállíthatják a vércukorszintet a 2-es típusú cukorbetegeknél. Emellett mérsékli a nem alkoholos zsírmáj kialakulásának kockázatát is. Egerekkel végzett kísérletek szerint a fekete rizs hozzáadása a magas zsírtartalmú étrendhez szignifikánsan csökkentette a májban való zsírfelhalmozódást.

A fekete rizs főzése éppen annyira egyszerű, mint a többi rizsé. Arra azonban figyelni kell, hogy főzés előtt hideg víz alatt öblítsük le a rizst, azaz távolítsuk el a felületen lévő extra keményítő egy részét, amivel elkerülhető, hogy az étel a főzés hatására gumiszerűvé váljon. A fekete rizs hasonlóan használható fel, mint a megszokott barna rizs, azaz például köretként, rakott ételekben, jó kiegészítő salátákhoz és kiváló alapanyag a rizspudingfélékhez.