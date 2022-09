A hideg víz pozitív hatásairól természetesen régóta vannak tapasztalatok. A reggeli hideg vizes mosakodást például sokáig kifejezetten férfias viselkedésnek tartották, vagy a hideg víz idegnyugtató hatása beleivódott a közgondolkodásba. Sok országban a jeges vízben való egészségjavító fürdőzésnek komoly hagyományai vannak, újabban pedig a megviselt szervezet gyorsabb regenerációja érdekében alkalmaznak jegesfürdőket, különösen a sportolók.

A hideg zuhanynak számos előnye van, de csak óvatosan szabad rá áttérni - Fotó: Getty Imeges

A hideg zuhany javítja a keringést

Ha hideg vízzel tusolunk, akkor a vérkeringés hatékonyabbá válik, ami a rossz keringésű embereknek kifejezetten előnyös lehet. Amikor hidegnek tesszük ki az egész testünket, a szervezetünk megpróbálja erőteljesebben fenntartani az átlagos hőmérsékletét. Azon a testtájon, ahol a hideget érzékeljük az első reakció az erek összehúzódása, majd a nagyobb mennyiségű meleg vér odapumpálása. De a hideg zuhany nagyjából egyenletesen éri az egész testet, ebben a helyzetben a szervezet válasza az, hogy mindenütt felgyorsítja a véráramlást, ami nem csak a didergést enyhíti, hanem kifejezetten frissítő érzést okoz - írja a Medium magazin.

A hideg víz mérsékli a mentális tüneteket

A régi idők elmegyógyintézeteiben hidegvízzel locsolták a túlzott tüneteket mutató betegeket. Hogy ez az eljárás mennyire volt humánus, az más kérdés, de a modern kritériumok szerint végzett kutatások is igazolták (például a North American Journal of Medical Science-ben közzétett tanulmány ), hogy "a hideg zuhanyoknak lehet olyan antipszichotikus hatásuk, mint az elektrokonvulzív terápiának, mivel az érzékelőkéregen alkalmazott enyhe elektromos sokkhoz hasonlóan működhet. A kutatók azt is megállapították, hogy a hideg zuhanyok "elnyomhatják a pszichózissal kapcsolatos neurotranszmissziót, ami agyunk legfontosabb dopamin-útvonala. Kiderült, hogy a 14 °C-os vízbe merítés 530 százalékkal növelte a vérplazma noradrenalin és 250 százalékkal dopamin koncentrációját, míg a kortizolkoncentráció csökkenő tendenciát mutatott. Mint tudott, a kortizol a legfontosabb stresszhormon, míg a noradrenalin és a dopamin az éberség és a boldogság állapotában fontos szerepet játszó hormonok.

Az extrém sportolók és az immunitás

A hidroterápiát évezredek óta használják az emberek, mert a víz rendkívül kedvező hatással van az egészségünkre. A hideg zuhanyzás immunrendszerünkre gyakorolt hatásáról szóló sok különféle tanulmány jelent meg régebben is, de ezek javarészt nem voltak meggyőzőek. A tudósok akkor kezdtek el foglalkozni komolyabban a témával, amikor híre ment a holland extrém sportoló, Wim Hof különös jeges rekordjainak. 112 percen át jéggel, illetve jeges vízzel telt tartályban "hűtötte" magát, máskor pedig havon és jégen mezítláb teljesített egy félmaratont. (Magyarországon Schirilla György a jeges Duna rendszeres átúszásával szerzett hasonló hírnevet.) Wim Hof esete ráébresztette a tudományos világot, hogy a szervezet megváltoztathatja az immunválaszát a hidegnek való kitettség miatt, és másképpen reagál a jeges körülményekre, mint általában.

Addig senki nem gondolta komolyan, hogy képesek lehetünk befolyásolni az immunválaszunkat. De az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia folyóiratában közzétett tanulmány világosan kimutatta, hogy "a veleszületett immunválaszt nem gyógyszerészeti módszerekkel is befolyásolhatja a szimpatikus idegrendszer önkéntes aktiválása. A kutatások végül arra a következtetésre jutottak, hogy "az akut hideg expozíciónak immunstimuláló hatása van", illetve azt is kimutatták, hogy a legalább 30 napig tartó rendszeres meleg helyett hideg vizes zuhanyozás csökkenti a betegség miatti hiányzásokat a munkahelyeken.

Odacsap a pánikrohamnak

A hideg zuhany valószínűleg hatalmas mennyiségű elektromos impulzust továbbít a perifériás idegvégződésekből az agyba - mutatott rá egy kutatás. Ennek pedig antidepresszív és jelentős fájdalomcsillapító hatása van az idegrendszerünkre. Ez azzal magyarázható, hogy a hideg aktiválja a szimpatikus idegrendszert és növeli a béta-endorfin és a noradrenalin szintjét a vérben. Fontos megjegyezni, hogy ne kezdjen senki addig hideg zuhanyos terápiába, amíg erről nem konzultált szakemberrel. Bizonyos betegségek esetén ugyanis a hideggel való kísérletezés több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hajt.

A tökéletes hideg zuhany

Az átlagos csapvíz hőmérséklete lakóhelyenként változhat, de évszaktól függően átlagosan 7 és 15 fok között lehet. Kutatások szerint a szervezet válasza a hideg vízzel való érintkezésre 30 másodpercen belül eléri a csúcsát, és 3 percig tart mire eljut az alkalmazkodási csúcsig. Azaz, aki át akar állni a hidegvizes zuhanyra egy félperces belépővel számolhat, majd hetente újabb 30 másodperccel növelheti a tusolás időtartamát, míg idővel eléri a 3 percet. A testünk csak korlátozottan tolerálja a hideget. A nulla alatti vízhőmérsékletet legfeljebb 10 percig viseli el, míg a 10-15 fokosat körülbelül 2 órán át, mielőtt megjelennének a hipotermia első jelei. Ez az oka, hogy a hajókról hideg vízbe zuhanó embereknek adott esetben kevés az esélyük a túlélésre.

A hideg zuhany egyik mindenki által jól ismert hatása, hogy fokozza az éberséget. Egy sporttudományi kutatás szerint megemeli a szívritmust, a vérnyomást és a légzésszámot is, sőt, még az anyagcserét is gyorsítja, mivel ilyenkor a testünknek keményebben kell dolgoznia annak érdekében, hogy fenn tudja tartani a normál hőmérsékletét. Ugyanakkor abban ne reménykedjünk, hogy fogyni fogunk a hideg zuhanytól, mivel általában csak 5-10 másodpercig tart, ami a mérhető súlycsökkenéshez kevés. Cserébe feléleszt, élénkít, tehát például egy reggeli edzés előtt is kifejezetten jó ötlet. Részletek!

De ez azt is jelenti, hogy a fürdőszobánkban a leghidegebb csapvíz sem fagyaszthat halálra bennünket, legfeljebb akkor sodorhatjuk bajba magunkat, ha több mint 2 órát töltünk a jéghideg vízsugár alatt. A hidegtolerancia azonban egyéni, így egyesek hidegnek érezhetik a 25 fokos vizet, míg mások vígan zuhanyoznak 20 fokos vagy hidegebb vízzel. A zuhanyzás hossza is az egyéni érzékeléstől függ. A potenciális előnyök teljes kiaknázása érdekében a 2-3 perces zuhanyzás a tökéletes, de aki csak egy percig tusol hideg vízben, az is számolhat már jótékony hatásokkal.

A hideg zuhanytól általában nem lehet megbetegedni, de ha valaki túlzásba viszi, ne csodálkozzon, ha annak valamilyen kellemetlen következménye lesz, például megfázik. Aki pedig eleve beteg, jobb, ha a hideg zuhanyt későbbre halasztja. Normális esetben a reggeli zuhanyozás a legjobb, az energetizáló hatása miatt. Éppen ezért nem ajánlott lefekvés előtt hideg zuhanyt venni. Ez megfelel annak az időbeosztásnak, amit a sportolásnál is ajánlanak a szakemberek. A hideg zuhany ugyan nem okozhat súlyos következményeket a szervezetben, de a szívbetegeknek óvatosnak kell lenniük, mert az erős kezdeti sokkhatás és a felpezsdülő vérkeringés megterhelheti a szívet.