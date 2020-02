Milyen sűrűn kell zuhanyozni?

Kell-e kezet mosni WC-használat előtt? Részletek itt.

Érdemes leszögezni, hogy a zuhanyzás nem teljesen veszélytelen tevékenység, pontosabban mondva, akadhatnak negatív egészségügyi hatásai, ha rosszul csináljuk. A szappanok például összetételük révén kiválóan alkalmasak rá, hogy segítsenek lemosni a zsíros, olajos szennyeződéseket, eközben viszont természetes lipideket is kivonnak, elősegítve így a bőr kiszáradását. Mindez különösen hangsúlyosan jelentkezik, ha forró víz és erős dörzsölés is társul hozzá. A nemkívánatos folyamat ráadásul nem zárul le azután sem, hogy kiléptünk a zuhanyzóból és megtörölköztünk, a bőrfelszínen maradó nedvesség ugyanis elpárologva tovább fokozza a szárítóhatást.

Hasonló gondok adódhatnak a samponokkal is, amelyek ugyancsak esszenciális anyagokat vonnak el a hajból. A legtöbb hajápolási szakértő éppen ezért azt tanácsolja, hogy két hajmosás között legalább két-három nap teljen el.

Fontos, hogy ne tartózkodjunk túl sokáig a zuhany alatt, illetve ne használjunk túl forró vizet

A bőrszárazság is elkerülhető természetesen, de ehhez be kell tartani néhány alapszabályt. David Leffell, a Yale Egyetem orvostudományi részlegének bőrgyógyásza szerint fontos, hogy ne használjunk túl forró vizet, illetve ne tartózkodjunk túl sokáig a zuhanyzóban. "Általában még a legmakacsabb szennyeződésektől is meg lehet szabadulni három perc alatt" - mutatott rá a szakértő.

Hozzátette, hogy a szappanhasználat terén elsősorban a hónaljra és az ágyékra kell fókuszálni, testünk többi részét viszont nem szükséges túl erősen beszappanozni. Ha pedig végeztünk a tisztálkodással, törölközés után a lehető leghamarabb használjunk hidratáló készítményeket a bőr megmaradt nedvességtartalmának megóvása érdekében.

Mindezek tükrében elmondható, hogy nincs semmi gond a naponta folytatott zuhanyzással, különösen, ha ez valamiért szerves részét képezi napi rutinunknak. Akadnak például, akik reggelente nem egy csésze kávétól, hanem egy gyors zuhanytól tudnak csak magukhoz térni az éjszakai pihenést követően. Ilyenkor is fontos azonban, hogy ne ácsorogjunk túl sokáig a víz alatt, valamint hogy ne feledkezzünk el a hidratálásról. Egyéb esetekben pedig egyszer-egyszer bátran el lehet hagyni a napi fürdést, ha testünk tisztasági állapota egyébként nem indokolja.

Forrás: businessinsider.com