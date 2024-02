Katonák küzdöttek egy férfi életéért

A kocsiját mosta egy hatvanöt éves férfi Székesfehérváron, amikor egyszer csak összeesett - írja facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Fotó: Getty Images



Többen is odaszaladtak hozzá, köztük két szabadnapos katona, akik mentőt hívtak, és a mentésirányító instrukciói alapján megvizsgálták a beteget. A férfi ekkor már nem lélegzett, így a telefonos utasítások szerint azonnal megkezdték az újraélesztését. A mentésirányító a Szív City közösségi elsősegély-applikáción is jelzést adott le, így egy szabadnapos mentős is a helyszínre szaladt segíteni. Közben a mentőegység is megérkezett - egymást váltva végezték a mellkasi nyomásokat, a férfi keringése többször visszatért, majd ismét összeomlott. Az autómosóban sokan drukkoltak a sikerért. Szerencsére a férfit végül stabil állapotban szállították kórházba.