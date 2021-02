Bezártak az éttermek, hát főzni kezdtek a dokikra

London neves éttermeiben dolgozott évekig séfként Keve Márton, aki 2019 év végén úgy döntött, hazaköltözik Magyarországra. Nem sokkal az érkezése után a koronavírus első hulláma is ideért, ami miatt az éttermek bezártak, a közegészségügy pedig soha nem látott terhelés alá került. Néhány lelkes, tettre kész emberrel az oldalán ekkor döntött úgy, hogy elindítja az Etesd a dokit! kezdeményezést, amely egészséges ételekkel segítette a koronavírus ellen első frontvonalban harcoló egészségügyi dolgozókat. A Facebook-csoportként induló ötlet valóságos tömegmozgalommá nőtte ki magát, országszerte több tucat cég fogott össze az egészségügyben dolgozók megsegítéséért. Az Egészséghősök díjjal is kitüntetett csapattal: Keve Mártonnal, Serfőző Mártával, Pancsovay Zitával, Drégelyi Xéniával és Farkas Katával beszélgettünk.

HáziPatika.com: Márton, ön a szigetország több éttermében is dolgozott a korábbi években. Odakint is foglalkozott önkénteskedéssel?

Keve Márton: Több mint 10 évig éltem és dolgoztam Nagy-Britanniában, nagyrészt Londonban és környékén. Sok minden más odakint, például a jótékonykodásnak talán az itthoninál is nagyobb hagyománya van a társadalomban. Szinte mindenkinek van odakint társadalmi kötődése valami felé: legyen az sportegyesület, civil szervezet és még sorolhatnám. Odakint az önkénteskedés abszolút természetes, a mindennapok magától értetődő velejárója. Ez a szellemiség engem rendkívüli módon inspirált, és hazatérve szerettem volna itthon is kamatoztatni.

A csapat egészséges ételekkel segíti a koronavírus ellen harcolókat. Fotó: Etesd.hu

HáziPatika.com: 2019 végén érkezett vissza Magyarországra, de még nem sejthette, hogy a vendéglátás az egyik legsötétebb éve elé néz itthon is. Márciusban ideért a koronavírus, a járvány első hulláma miatt pedig az éttermek is bezártak. Mikor döntötte el, hogy ön is segíteni szeretne?

Keve Márton: Azt hiszem erre senki sem számított, a járvány az én terveimet is áthúzta. Akkor kezdtem volna egy munkahelyen, de gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy egy műszakot sem lesz ott lehetőségem lehúzni. Nem sokáig törtem a fejem azon, hogy mit kezdhetnék magammal, hogyan tudnám a munkámat és az eddigi tapasztalataimat hasznossá tenni ebben a helyzetben. Gyakorlatilag azonnal megszületett az ötlet, hogy az egészségügyben dolgozók munkáját azzal tudom támogatni, amihez értek, főzzünk a túlterhelt egészségügyi dolgozóknak, legalább egy ebéddel hozzájárulva nehéz munkájukhoz, így született meg az Etesd a dokit!. Voltak emberek, akik időszakosan bekapcsolódtak és segítettek, de mi öten voltunk a keménymag, akik az elejétől kezdve tolták maguk előtt ezt a kezdeményezést.

HáziPatika.com: A többiek is a vendéglátás valamely területéről érkeztek?

Keve Márton: Igazából mindenkinek van kötődése a vendéglátáshoz, de nagyon sokszínű a csapat, így mindenki a képzettségének és korábbi tapasztalatainak megfelelően vállalt feladatokat. Van, aki az egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartást, vagy az adományok koordinálását kezeli, míg más a pénzügyi feladatokért felel, vagy a logisztikát intézi.

Már több mint 60 ezer adag ételt adományoztak. Fotó: Etesd.hu

HáziPatika.com: Hogy kezdődött a közös munka?

Pancsovay Zita: Viszonylag gyorsan felvette mindenki a ritmust. Én március 15-én beszéltem először Marcival, és március 19-én pedig már ki is ment az első szállítmányunk 120 adag étellel. Elsőként a Szent László Kórházba szállítottunk ebédet, mert abban az időszakban úgy éreztük, hogy az ott dolgozóknak van a legnagyobb szüksége a támogatásra. Viszont azt vettük észre, hogy szinte minden adományozó ennek a kórháznak küldi a támogatásokat, így elkezdtük felvenni a kapcsolatot más egészségügyi intézményekkel is, amelyeken sorra nyíltak a COVID-osztályok. Viszonylag gyorsan kialakult egy jól működő kapcsolati háló, mi pedig szorgosan jegyzeteltük, hogy hányan dolgoznak az intézményben, milyen műszakokban, és mire lenne igazán szükségük. A kezdeményezésünknek szerencsére gyorsan híre ment, és rövid idő alatt több cég és étterem is önként jelentkezett, hogy szeretne segíteni. A kapacitásainkat így gyorsan bővíteni tudtuk.

HáziPatika.com: Alapanyagokat és kész ételeket is felajánlottak?

Pancsovay Zita: Igen, mindkettő folyamatosan érkezett hozzánk. Ahogy a facebookos csoport bővült, úgy nőtt a felkínált alapanyagok mennyisége is. Szinte özönlöttek a felajánlások húsfélékből, friss zöldségekből és gyümölcsökből, sokan kínáltak gyorsfagyasztott élelmiszereket is. Mivel az éttermek bezártak, a nagyobb forgalmazóknak is maradtak készleten olyan élelmiszerek, amiket amúgy sem biztos, hogy a lejárati időn belül értékesíteni tudtak volna.

Az adományok célba juttatásában nagyon sokat segítettek a taxisok is, akiknek ebben az időszakban kevés munkájuk volt. Ők a kórháztól távol élő orvosok, nővérek munkába jutásában is sokat segítettek. Csatlakozott hozzánk továbbá jópár civil is, akik saját autóval, motorral, kerékpárral szállították ezeket az ebédeket.

Kisvállalatok és multik is az Etesd a dokit! ügye mellé áltak. Fotó: Etesd.hu

HáziPatika.com: Nyáron a vendéglátóhelyek - szigorú előírásokat betartva - újra kinyithattak. Tervezték ezután is folytatni az önkénteskedést?

Serfőző Márta: Az első hullám végén, amikor enyhültek a korlátozások és újranyithattak a vendéglátóhelyek, a megmaradt élelmiszereket az addig is velünk együttműködő civil szervezetek bevonásával juttattuk el az általuk támogatott rászorulóknak. Illetve a KIOSK Angyal élelmezési programmal összefogva a munka nélkül maradt vendéglátósoknak kezdtünk el néhány hétig főzni. Viszont már az Etesd a dokit! projekt első heteiben megállapodtunk, hogy továbbra is szeretnénk folytatni a különböző nehéz helyzetbe került társadalmi csoportok támogatását. Májusban ezért megalapítottuk az Etesd Nonprofit Közhasznú szervezetet, innentől kezdve pedig már pénzügyi támogatást is tudtunk fogadni.

HáziPatika.com: A járvány második hullámára is maradtak támogatók? Mennyi lelkesedés maradt a tavasszal megismert adományozókban?

Serfőző Márta: November elejétől indítottuk el az Etesd a dokit 2! akciót. Úgy éreztük, a társadalom szeptemberben még nem volt olyan érzékeny, akkor még kevesebben álltak volna az ügy mellé. Ahogy viszont sajnos a helyzet egyre súlyosabbá vált itthon, úgy nőtt ismét az emberekben a segítő szándék és tenni akarás. Szerencsére sem tavasszal, sem pedig ősszel nem kaptunk egyetlen negatív megjegyzést sem, a magánemberek és a cégek is igyekeztek a lehetőségeik szerint segíteni minket.

A csapat törekszik rá, hogy egészséges és minőségi ételeket biztosítson az egészségügyi dolgozóknak.

Fotó: Etesd.hu

HáziPatika.com: Hány adag étellel segítettétek eddig az egészségügyi dolgozókat és a bajba jutott embereket?

Serfőző Márta: Már több mint 60 ezer adag ételnél járunk a kezdeményezés tavaszi indulása óta.

Drégelyi Xénia: Mindez egy valóban példátlan összefogás eredménye. Nagyjából 25-30 cég támogatott minket folyamatosan, köztük kisvállalkozások és multinacionális cégek egyaránt. Egy kisebb cégtől kapott, néhány karton méznek ugyanúgy tudtunk örülni, mint egy nagyobb vállalat anyagi támogatásának. Mivel sajnos a vállalkozások is anyagi lehetőségeik legvégén járnak, így egyre nehezebb támogatókat találni. Aki azonban tud még, az segít.

HáziPatika.com: Milyen visszajelzések érkeztek az egészségügyi dolgozóktól?

Drégelyi Xénia: Rengeteg hálás visszajelzést kaptunk, sokan írták nekünk, hogy az étellel együtt örömöt is viszünk a megterhelő hétköznapokba. Habár a COVID-os betegek száma valamelyest csökkent, az egészségügyben dolgozóknak most újabb kihívással kell szembenézniük: a vakcina megérkezésével az oltások megszervezésében és levezénylésében hárul rájuk komoly feladat. Sok dolgozónak ráadásul továbbra is egy számára korábban alig ismert, átvezényelt munkahelyen kell helyt állnia, a rájuk háruló testi-lelki terhelés így továbbra sem csökken.

Novembertől indult az Etesd a dokit 2, ismét várják az adományokat. Fotó: Etesd.hu

HáziPatika.com: Egy átlagember jelenleg hogyan és mivel tudna segíteni? Továbbra is várnak támogatásokat?

Serfőző Márta: Hálával fogadjuk továbbra is akár a legkisebb mértékű pénzügyi felajánlásokat, magánemberektől és cégektől egyaránt. Nonprofit közhasznú szervezetként céges partnereink számára 120 százalékban társaság adóalapot csökkentő adományigazolást adunk. Emellett alapanyag-felajánlásokat is fogadunk, készételt viszont csak és kizárólag HACCP minősített konyháktól tudunk átvenni, magánszemélyektől a hatósági szabályozás miatt nem fogadhatunk el.

HáziPatika.com: Hova jutnak a mostani felajánlások, mely intézményekre, dolgozókra fókuszálnak?

Serfőző Márta: Az eddigi intézményeink és a mentőszolgálatok mellett a vakcinák kiosztása óta néhány oltóponttal is bővült a címlistánk, ezekre a helyszínekre is szállítunk ebédet. Illetve az egészségügyben dolgozók mellett szeretnénk még több olyan csoportot segíteni, akik a járvány miatt nehéz helyzetbe jutottak. Ilyen például a nagykátai Tápiómente Táncegyüttes több, mint 100 gyerekből álló csoportja, akik nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt hónapokban. Mivel ők nem hivatásos sportolók, így a jelenlegi jogszabályok értelmében nem tudnak próbálni, találkozni egymással, veszélybe került a közösség zavartalan működése. A következő projektünk ennek a több, mint ötvenéves múltra visszatekintő közösségnek a támogatása lesz.

A csapat az Egészséghősök civil kategóriájának COVID-díját is átvehette. Fotó: HáziPatika.com

HáziPatika.com: Az elmondottakból is jól látszódik, hogy sok munka van az Etesd a dokit! kezdeményezés mögött, így méltán érdemelték ki az Egészséghősök civil kategóriájának COVID-díját. Hogyan fogadták az elismerést?

Keve Márton: Megtisztelő és megható is volt egyben, hogy egy efféle, alulról szerveződő kezdeményezés végül ilyen elismerésben részesülhetett. Tavasszal még álmomban sem gondoltam volna, hogy ekkorára nő majd a mozgalmunk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy a közönség a szavazataival is értékelte a munkánkat.