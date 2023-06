Vastagbélszűrés: csak a postáig kell elmenned

A Gyógyulj Velünk Egyesület szakemberei kiemelten fontosnak tartják a vastagbélrákszűrést, a Nemzeti Rákregiszter adatai szerint ugyanis évről évre több mint tízezer új esetet diagnosztizálnak – írja a rakgyogyitas.hu. „Szeretnénk a nem vastagbélrákkal kezelt daganatos betegekben is tudatosítani, hogy sajnos egy ráktípus még nem véd meg egy másiktól, sőt nagyobb is a kockázat, ezért számukra is fontos részt venni a vastagbélrák szűrését célzó vizsgálatokon. Másrészt mivel a daganatos betegek lehetnek a leghitelesebb szószólói a szűréseknek, szeretnénk meggyőzni minden érintettet arról, hogy önmaga is győzzön meg legalább egy embert saját környezetében a vastagbélrákszűrésről” – fogalmazott Kapitány Zsuzsanna, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnökségi tagja.

Az állami szűrőprogramban a Nemzeti Népegészségügyi Központ az 50 és 70 év közöttieknek névre szóló meghívót küld. Székletmintát kell beküldeni, az ehhez szükséges eszköz postai úton vagy a háziorvoson keresztül jut el a páciensekhez. Amint arra dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet: a kockázati korcsoportba tartozók részére a vizsgálati csomag a meghívótól függetlenül is igényelhető a szures.nnk.gov.hu weboldalon. Aki pedig 50 évnél fiatalabb vagy 70 évnél idősebb, ám szeretne élni a lehetőséggel, ezt a szuresiranyitas@nnk.gov.hu címre írhatja meg.

