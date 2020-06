Kiderült, mit tehetünk a rákmegelőzésért

Melyek a legjobb mozgásformák, amelyeket futás helyett végezhetünk? Részletek itt.

Az ajánlásokat a legfrissebb, táplálkozással és testmozgással kapcsolatos kutatások eredményeinek alapján állították össze. Minden korosztály esetében elsősorban a fizikai aktivitás növelésére, illetve az egészséges táplálkozásra fókuszálnak - írta meg a health.com. Ennek értelmében felnőtteknek 150-300 perc közepes intenzitású vagy 75-150 perc magas intenzitású testmozgás javasolt hetente. Az optimális a heti 300 perc megközelítése lenne, ami a hét hat napján egy-egy óra mérsékelt intenzitású mozgást jelent. Ami az alkoholfogyasztást illeti, a szervezet állásfoglalása szerint a legjobb, ha egyáltalán nem iszunk alkoholtartalmú italokat. Ha valaki mégis úgy dönt, hogy alkoholt fogyaszt, akkor nőknek egy nap legfeljebb egy, férfiaknak két ital elfogyasztása javasolt.

Felnőttek számára napi egy óra mérsékelt testmozgás ajánlott a rákkockázat minimalizálása érdekében. Fotó: Getty Images

Minden életkorban nagyon fontos az egészséges életmód, különös tekintettel az egészséges táplálkozási szokások kialakítására. Ezek közé tartozik, hogy minél több olyan élelmiszert fogyasszunk, amelyeknek magas a tápanyagtartalma, továbbá amelyek segítenek az egészséges testsúly elérésében és megtartásában. Emellett étrendünk tartalmazzon minél több színes élelmiszert, tehát zöldséget, gyümölcsöt és hüvelyest, amelyeknek magas a rosttartalma. A vörös húsok és feldolgozott húsipari termékek fogyasztását javasolt a lehető leginkább minimalizálni. Szintén kerülendőek a cukros üdítőitalok, a feldolgozott élelmiszerek és a fehér lisztből készült tészták és pékáruk.

A korábbi ajánlások úgy szóltak, hogy a rákmegelőzés érdekében heti 150 perc mérsékelt intenzitású vagy 75 perc magas intenzitású testmozgást érdemes végezni, illetve mértékletesnek kell lenni az alkoholfogyasztással. A friss kutatások eredményei azonban arra utalnak, hogy ennél szigorúbb határokat érdemes meghatározni egészségünk megőrzése érdekében. Egyre több tudományos bizonyíték támasztja alá, hogy a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás képes valóban csökkenteni a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát, különösen a vastagbélrákét és a mellrákét.

A szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy ha nem is sikerül maradéktalanul betartani ezeket az ajánlásokat, minden ezekhez közelítő életmódbeli változtatás - még a legapróbb is - segíthet abban, hogy valamelyest csökkentsük veszélyt. Ráadásul így nemcsak különféle rákos megbetegedéseket lehet nagyobb eséllyel elkerülni, hanem számos egyéb, súlyos vagy kevésbé súlyos egészségügyi problémát is.