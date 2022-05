Intő jelek, amik pajzsmirigyrákra utalnak

Ahogy az összes daganatos megbetegedésnél, úgy a pajzsmirigyrák esetében is igaz, hogy a legjobb védekezés a rendszeres szűrővizsgálat, ami időben fényt deríthet a sokáig tünetmentesen zajló kórra. A párperces, teljesen fájdalommentes ultrahangos vizsgálat segít a szakértőnek felmérni a pajzsmirigy állományát, kimutatja az esetleges göböket, eltéréseket. Ha indokoltnak látja, az orvos ezután biopsziát rendelhet el, ennek során egy vékonyabb tűvel vesznek mintát a pajzsmirigy szöveteiből. Magyarországon évente 400-600 új pajzsmirigyrákos esetet diagnosztizálnak, ezzel a ritkább daganattípusok közé sorolható, ugyanakkor nem árt résen lenni, és időben fülön csípni az esetleges intő jeleket - a Women's Health magazin nyomán most mi is áttekintjük ezeket.

Megváltozott hang

Elhelyezkedéséből adódóan a pajzsmirigydaganat a légcső mellett a hangszálakra is nyomást gyakorolhat, sőt az idegpályákat is károsíthatja, ami hangredőbénuláshoz vezethet. Ennek egyik jól hallható jele, hogy a hangunk megváltozik, rekedtebb lesz, akár a hangszínünk is eltérhet a megszokottól. Hosszabb ideje fennálló rekedtség esetén épp ezért jelentkezzünk be egy pajzsmirigyultrahangra!

Magyarországon évente 400-600 új pajzsmirigyrákos esetet diagnosztizálnak. a fotó illusztráció, forrás: getty images

Köhögés

A növekvő daganat irritációt válthat ki a légcső és a nyelőcső környékén, emiatt kínzó, szűnni nem akaró köhögés jelentkezhet az érintetteknél. Ritkán, de az is előfordul, hogy a köhögés során véres köpet távozik.

Nyelési és légzési nehézség

A pajzsmirigyrák jellegzetes tünete a "gombócérzés" a torokban, mintha egy nagyobb falat megakadt volna, és nem bírnánk letuszkolni a nyelőcsövünkön. Ennek oka az, hogy a daganat nyomni kezdi a légcsövet és a nyelőcsövet, beszűkítve ezzel az átmérőjüket - emiatt később nyelési és légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A gombócérzés különösen akkor erős, ha a rák nemcsak a pajzsmirigyet, hanem a körülötte található nyirokcsomókat is elérte.

Hasmenés

A pajzsmirigyet érintő daganatok jellemzően nem okoznak emésztőrendszeri tüneteket, ám akad egy ritka kivétel: a medulláris pajzsmirigyrák. Ez a típus a pajzsmirigydaganatok 5-10 százalékáért felelős, egy genetikai rendellenesség következtében alakul ki és családilag öröklődik, ezért már fiatalkorban is megjelenhet. A többi típussal ellentétben ilyenkor nem a mirigyhám, hanem a pajzsmirigyben található, úgynevezett C-sejtek rákosodnak el. Az érintetteknél rendkívül gyakori hasmenés léphet fel, amelyet látszólag semmilyen gazstroenterológiai eltérés nem indokol. Mégis előfordul, hogy a beteg napi 10-20 alkalommal is felkeresi a mosdót.

Csomók a nyakon

A daganat sokszor a laikusok számára is jól kitapintható, a pajzsmirigyen gyorsan növekvő, kemény göb formájában jelenik meg, ami jellemzően nem okoz fájdalmat. Emellett a nyaki nyirokcsomók is megduzzadhatnak, ez akár annak a jele is lehet, hogy a daganat áttétet képzett. Fontos azonban hozzátenni, hogy önmagában egyik tünet sem jelenti teljes bizonyossággal azt, hogy pajzsmirigydaganatunk van, lévén a pajzsmirigyen számos ok miatt kialakulhatnak apró göbök, a nyaki nyirokcsomók pedig egy egyszerű vírusfertőzés következtében is megduzzadhatnak. Ám ha a fent leírt tünetek közül többet is tapasztalunk, illetve a nyaki göb több hétig kitartóan növekszik, akkor mindenképp forduljunk orvoshoz!