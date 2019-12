Duzzadt nyirokcsomók: milyen bajt jeleznek?

Gyógyszerallergia

Mit kell tudni a nyirokcsomókról? A szervezetünkben található több száz nyirokcsomó nagyon fontos feladatot lát el a szervezetünk védelmében, az immunrendszer működésében. Mivel az egész testünket átszövi a nyirokrendszer, sajnos a betegségek is könnyen "utazhatnak" rajta keresztül. Mit érdemes tudni a nyirokcsomókról?

A szervezetünk több pontján (például a nyak két oldalán, az ágyéknál vagy a fülek alatt) megtalálható nyirokcsomók, ha azok környékén gyulladás támadja meg a szervezetünket. Ezek a gyulladások lehetnek fertőző betegségből eredőek (okozhatja például bakteriális vagy vírusfertőzés), autoimmun betegségekre visszavezethetőek, vagy allergiás reakciók is Lássunk néhány betegséget, melyek a nyirokcsomók duzzanatát okozhatják.Az allergia lényegében fokozott immunválasz valamilyen külső vagy belső tényezőre, ez esetben a gyógyszerre. A szervezetünk a gyógyszer hatóanyagát olyan méreganyagként azonosítja, melyet mindenképpen el kell távolítani, vagyis harcolni kell ellene. Ennek a következménye a gyulladás és egyéb tünetek mellett a nyirokcsomók megduzzadása is. macskakarmolási betegség egy fertőzés, melyet a Bartonella henselae nevű baktérium okoz, melynek elsősorban a fertőzött, de tüneteket nem mutató macskák a hordozói. A macskakarmolási betegség tünetei közé tartozik (a nyirokcsomók megduzzadása mellett) a fáradékonyság, a fejfájás, a láz, és a karmolás helyén kialakuló viszkető hólyagok. A betegség gyógyszerrel jól kezelhető, annak elmulasztása azonban nagyon súlyos szövődményekkel járhat. Szintén bakteriális fertőzésre visszavezethető a szifilisz, a mononukleózis, a mandulagyulladás miatt kialakuló nyirokcsomó-duzzanat.Ezeket a nagyon gyakori betegségeket vírusok okozzák, mindkettő elsősorban a légzőszerveket támadja meg. A betegség tünetei közé tartozik a láz, az orrdugulás és orrfolyás, a torokfájás, a köhögés, az általános gyengeség, és természetesen a megduzzadt nyirokcsomók is. A betegségek általában néhány nap alatt maguktól is meggyógyulnak, de időnként bakteriális felülfertőződés miatt antibiotikum-kúrára is szükség lehet. középfülgyulladás során a középfülben felgyűlhet az a folyadék, mely normális esetben távozik a szervezetünkből. Ez a folyafék nyomhatja a dobhártyát, komoly fájdalmat okozva, és akár a dobhártya sérüléséhez is vezethet. A középfülgyulladás gyakori a kisgyermekeknél, akiknél a duzzadt és érzékeny nyirokcsomók mellett láz, alvászavarok, evési nehézségek, és a fül váladékozása is megfigyelhető. Hodgkin-limfóma egy olyan daganatos betegség, mely a nyirokrendszerből indul ki. A legjellegzetesebb tünete a nyirokcsomók fájdalom nélküli megduzzadása, de emellett a betegségre utalhat például az éjszakai izzadás, a bőrviszketés, a láz, a fáradékonyság, a fogyás, az állandó köhögés, a lép megnagyobbodása, illetve a nyirokcsomó fájdalma alkoholfogyasztás után. A betegség diagnózisa azonban csak komolyabb vizsgálatok, például biopszia, vérvizsgálat után állítható fel.Amennyiben egy szuvas, vagy sérült fog belsejébe kórokozók kerülnek, és ott gyulladást okoznak, ez nagy fájdalommal, a nyaki és az állkapocs környékén található nyirokcsomók megduzzadásával jár. A betegség egyéb tünetei közé tartozik a láz, a fog és az íny érzékenysége, a kellemetlen lehelet. Sajnos, néhány esetben csak az érintett fog eltávolításával szüntethető meg a fájdalom, illetve a gyulladás. leukémia olyan daganatos betegség, mely elsősorban a vér alkotóelemeit, elsősorban a fehérvérsejteket támadja meg. A fehérvérsejtek a betegség hatására mutálódnak, az arányuk túllépheti a normális sejtek mennyiségét is, emellett pedig nem viselkednek "normális" fehérvérsejtekként. A leukémiának több altípusa is lehet, többek között a fogyás, a gyengeség és fáradékonyság, láz, a fertőzésekre való fokozott fogékonyság, a máj, illetve a lép megnagyobbodása, emellett pedig a nyak két oldalán és a hónaljakban megtalálható nyirokcsomók megduzzadása és fájdalma.