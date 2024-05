Ráktúlélő hírességek üzentek Tompos Kátyának

Mint már nálunk is olvashattad, ritka daganatos betegséggel küzd Tompos Kátya Jászai Mari-díjas színésznő. A kezelés költségeinek fedezését most egy nagy összefogással próbálják segíteni a barátai, a pályatársai és a Fábián Juli Emlékalapítvány képviselői. Emellett pedig rengetegen igyekeznek lelki erőt adni a hírességnek.

„Legyen önző, most az egyszer az életben felejtsen el mindent, csak a gyógyulására gondoljon. Engem ez mentett meg” – mondta el a Blikknek Mészáros Árpád Zsolt, a május 25-én esedékes jótékonysági koncert egyik szervezője, aki maga is ráktúlélő. De nem ő az egyetlen híres sorstárs, aki üzent a színésznőnek. Az alábbiakban a legszívhezszólóbb gondolatokból válogatunk.

Tompos Kátya énekel a 11. Ördögkatlan Fesztiválon, 2018. augusztus 1-jén. Fotó: MTI/Sóki Tamás

„Kátya, kérlek, ne veszítsd el a reményt!”

„Bízzon az orvosaiban, csak nekik higgyen. Mantrázza folyamatosan, még ha éppen nem is hiszi el, hogy »meg fogok gyógyulni, rám még itt szükség van, erős vagyok, és megmutatom, hogy képes vagyok erre is!«” – üzente Tompos Kátyának Zalatnay Sarolta, aki 2002-ben küzdött meg a rákkal.

Ilyenkor minden rosszat el kell engedni, és csak a gyógyulásban bízni. Kátya, kérlek, ne veszítsd el a reményt! Egy ilyen ragyogó, aranytorkú színésznővel nem fordulhat elő, hogy nem kapja vissza a hangját és az egészségét. Az a világ legnagyobb igazságtalansága volna” – ezt már Tallós Rita mondta.

Forgács Gábor pedig, aki már két végstádiumú rákon is túl van, azt mondta, neki az orvosok maximum két évet jósoltak, de már a harmadikat is átlépte. Saját bevallása szerint ő annak köszönheti a legtöbbet, hogy nem veszítette el a humorát, és még a legrosszabb időszakban is tudott magán nevetni, illetve képes volt „kívülről figyelni” a helyzetet. „Ez nagyon sokat segíthet. A legfontosabb, hogy bízzon magában és higgyen abban, nem fordulhat elő, hogy ő elmenne” – tette hozzá.