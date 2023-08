Ezért nem műtenek meg minden rákbeteget azonnal

A pályám kezdetén közel sem álltak rendelkezésre olyan képalkotó vizsgálatok, mint manapság. Ma már a CT, az ultrahang, az MRI, a képvezérelt mintavételi eljárások révén sokkal inkább megtervezhető, hogy milyen beavatkozások és azoknak milyen sorrendje, ütemezése adhatja egy beteg számára a legjobb életkilátásokat –idézte a rakgyogyitas.hu Dr. Langer Róbertet, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-rendelőintézet sebészetének osztályvezető főorvosát.

Van, hogy a terápia az első lépés. Fotó: Getty Images

Már a műtét sem mindig jelent akkora traumát

A műtét előtti onkológiai kezelés (neoadjuváns terápia) klasszikus alkalmazási területe, amikor egy felfedezésekor nem műthetőnek ítélt stádiumot próbálnak kemoterápiával, célzott onkológiai gyógyszeres terápiával vagy sugárkezeléssel műthetővé tenni. Ez az alkalmazási mód terjed ki egyre több daganattípus esetén arra, hogy sok esetben ma már akkor sem a műtét az első beavatkozás, amikor pedig eleve műthetőnek látszik a daganat. Persze a műtéti technikák is nagyon sokat fejlődtek és ezzel párhuzamosan a szemlélet is változott. Ma már a nagy feltárások helyett sokszor laparoszkópos technikát (kulcslyuk sebészetet) alkalmaznak, de egyre gyakoribb a precíziós robotsebészeti beavatkozás is.

Kisebb az esély az áttétre

A műtét előtti onkológiai gyógyszeres terápiának több hozadéka is lehet. Például csökkenhet az elsődleges daganat mérete, ezáltal kisebb kiterjedésű, kevésbé megterhelő operációra, nagyobb arányú szervmegtartó beavatkozásra nyílhat lehetőség – világított rá Dr. Furka Andrea. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinikájának adjunktusa szerint ugyanilyen fontos, hogy korábban éri a daganatsejteket az egész szervezetre ható daganatpusztító kezelés, ezáltal csökkenhet a későbbi kiújulás, illetve az áttétképződés kockázata is.

Fontos tudni, hogy soha nem egyetlen orvos dönt a kezelésekről, hanem az onkoteam, az onkológiai munkacsoport. Ebben ott a sebész, a sugárterapeuta, a klinikai onkológus, a patológus, a radiológus, a szükséges társszakmák képviselői, akik mind a saját nézőpontjukból értékelik az esetet. A szakorvosok közösen határoznak arról, hogy az adott betegnél hogyan lenne érdemes felépíteni a terápiát, hogy abból a páciens a legtöbbet profitálhassa – fogalmazott Langer Róbert.

