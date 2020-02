Vércukorszintet kell mérnie, de nem tudja lejegyezni a mért értéket? Mostantól nem szükséges papírt és tollat, vagy akár nyomtatott vércukornaplót hordania magánál! Töltse le a Diabétesz Kontroll Program (DKP) alkalmazást, és telefonja segítségével rögzítheti vércukoradatait.

Könnyűvé és egyszerűvé téve a vércukormérési és adatrögzítési folyamatot, az új Accu-Chek Instant vércukormérő Bluetooth-technológiájának köszönhetően automatikusan betölti vércukoradatait a telefonjára letöltött Diabétesz Kontroll Program (DKP) applikációba.

Az ingyenesen letölthető applikáció a nyár folyamán új külsővel és új funkciókkal bővült, így még hatékonyabban segíti a felhasználókat.

Mit nyújt a megújult DKP alkalmazás, ami még vonzóbbá teszi a használatát?

Az applikáció segítségével kényelmesen, egy jól átlátható, digitális rendszerben tárolhatja vércukoradatait. Ehhez nem kell mást tennie, mint Bluetooth-kapcsolattal párosítani mobiltelefonját Accu-Chek Instant vércukormérő készülékéhez. Ezt követően a vércukormérő automatikusan átküldi a mért értékeket az alkalmazásba. Az eredményeket könnyen értelmezhető, grafikonos vagy táblázatos formában ábrázolja az applikáció, de megtekinthetők akár a napi vagy heti átlagadatok is. A mért értékek megoszthatók a hozzátartozónkkal vagy akár kezelőorvosunkkal sms-ben, e-mailben vagy egyéb üzenetküldő alkalmazás segítségével. És ha szeretné tovább bővíteni ismereteit a cukorbetegségről vagy egészséges életmódról, akkor az applikáció ebben is hasznára válik; érdekes tartalmakat/cikkeket olvashat az említett témákban, csak kattintania kell.

Regisztrált tagoknak állandó kedvezmények

Aki hajlamos megfeledkezni róla, gyógyszer-, recept- és szűrővizsgálat-emlékeztetők figyelmeztetik az aktuális teendőre. Az applikáció fejlesztése során a vércukormérést, illetve applikációhasználatot bemutató leírás is bekerült az alkalmazásba a könnyebb kezelhetőség érdekében.

Ha már telefonunk legtöbbször velünk van, ugyanígy magunknál hordhatjuk Accu-Chek Instant vércukormérő készülékünket is, hiszen nagyon esztétikus, kis méretének köszönhetően akár a zsebünkben is elfér. Ha csak pár pillanatunk van megmérni vércukorszintünket, ez is megvalósítható, ugyanis a készülék kevesebb mint 4 mp alatt megmutatja háttérmegvilágítású kijelzőjén a mért értéket.

A készülék egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy céltartomány-kijelzővel rendelkezik, így a kisebb gyermekek számára is könnyen értelmezhető módon, egy színskálán jelzi, hogy a mért érték esetleg magas (kék színű tartomány), megfelelő (zöld színű tartomány), vagy alacsony-e (piros színű tartomány). A céltartomány teljesen személyre szabható, így az orvosi konzultációt követően egyéni tartományokat állíthatunk be rajta.

Végül, de nem utolsósorban az Accu-Chek Instant vércukormérő pontossága túlteljesítette a nemzetközi ISO szabvány kritériumait (EN ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015).

A Diabétesz Kontroll Program (DKP) applikációt és Accu-Chek Instant vércukormérő készüléket mindazon cukorbetegeknek vagy egészségtudatos életmódot folytatóknak ajánlják, akik nyitottak a technikai újdonságok és a mobilalkalmazások iránt, illetve nagyon gyors és egyszerűen használható készülékre vágynak.

A DKP (Diabétesz Kontroll Program®) mobil alkalmazás elérhető a Google Play és az App Store platformokon.

2020. január 15-től 2.000 Ft-tal csökkent az Accu-Chek vércukormérők ajánlott fogyasztói ára! A termékeket keresse az Accu-Chek Vevőszolgálati Pont patikákban és a www.vercukormeres.hu weboldalon!

