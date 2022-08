Rossz szokások, amelyek veszélyesek a cukorbetegeknek

A cukorbetegek számára elsődleges fontosságú lábaik megfelelő ápolása, mert egy kis sérülésből is komoly problémák származhatnak. Vannak azonban, akik nem tartják be a javaslatokat, és úgy élik a mindennapjaikat, mintha nem állna fenn a betegség. Hogy melyek azok a hibák, rossz szokások, amelyeket el kell kerülni?

Papucs helyett mezítláb

Nyáron sokan dobják le magukról a papucsokat, és mezítláb járnak a lakásban, kertben, vízparton. Ez valóban kényelmes, de azoknak, akik cukorbetegséggel küzdenek, igen veszélyes is, hiszen így könnyen felsérthetik a talpukat. A neuropátia okozta idegi károsodás miatt csökken a fájdalomérzet, ezért lehet, hogy nem veszik észre, és elmarad a szükséges fertőtlenítés. Ugyanez igaz a nyílt szandálokra is, hiszen azokba is könnyen bemehet apró, hegyes kavics – mutatott rá dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

A cukorbetegek számára elsődleges fontosságú lábaik megfelelő ápolása. Fotó: Getty Images

Nem jól szellőző lábbeli

Ha jó minőségű, jól szellőző lábbelit viselünk, kisebb a veszélye, hogy megizzad a lábunk. Ez azért fontos, mert az izzadással olyan környezet alakul ki, amely kedvez a gombás fertőzéseknek (a cukorbetegek hajlamosabbak a különböző fertőzésekre). Ne viseljünk ezért műanyagból vagy más, nem lélegző anyagból készült cipőt, inkább bőrt, vásznat vagy velúrt válasszunk helyette!

Nem megfelelő körömápolás

A cukorbetegeknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a megfelelő körömápolásra lábaikon is, hiszen a rosszul levágott köröm könnyen sérülést okozhat. Sokan esnek abba a hibába, hogy túl hosszúra hagyják a körmeiket, de az is problémás lehet, ha túl rövidre vágjuk, hiszen úgy semmi sem védi a körömágyat. Ügyelni kell arra is, hogy a köröm széle ne legyen hegyes. Mivel igen könnyű hegyes ollóval megsérteni azt a részt, inkább körömreszelővel kerekítsük le.

Figyelmetlenség

Mint már említettük, a cukorbetegeknél nem ritka a neuropátia, melynek során a fájdalomérzet jelentősen csökkenhet, így a beteg nem feltétlenül veszi észre, ha megsérült a lába. Éppen ezért szükséges naponta átvizsgálni, hiszen ha bármilyen seb van rajta, akkor azt mielőbb fertőtleníteni szükséges, és pár napig nyomon követni, hogy jól gyógyul-e.

Orvosi vizsgálat elmulasztása

Sok olyan beteg van, aki nem veszi komolyan a lábproblémákat, mert úgy gondolja, idővel jobb lesz. Ennek nagy veszélye, hogy a panaszok könnyen fekéllyé alakulhatnak, ami a lábamputációk nagy részét teszi ki. Mindig van olyan állapot, illetve mindig van az a pont, amikor már nem szabad otthoni módszerekkel kísérletezgetni, hanem szakemberhez kell fordulni! A konzultáció során az orvos szemügyre veszi a lábat, megnézi a sebet, teszteket végez neuropátia irányába, valamint ellenőrzi a vércukorértékeket. A sebgyógyuláshoz nagyon fontos a vércukorszint normalizálása. Amennyiben a szakember úgy ítéli meg, akkor különböző kezelésekkel (például intelligens kötszerekkel) a sebgyógyulás gyorsítható, és elkerülhető a nagyobb probléma kialakulása.