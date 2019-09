Ilyenkor kell zokni a szandálhoz

A sebgyógyulás a térd alatti területeken jóval lassabb, a cukorbetegeknek viszont nagyon nehéz elkerülniük a lábfej sérüléseit, hiszen diabétesz fennállása esetén a tyúkszem, a száraz bőr és az idegbántalom a betegség velejárója. Ezek együttes megjelenése melegágya a fekélyek és a fertőzések kialakulásának, amelyek elhatalmasodva egészen az amputációig vezethetnek. Ezért rendkívül fontos a sérülések megelőzése, vagy a már kialakult sebek megfelelő kezelése. Hiszen a cukorbetegeknél, akiknél már az idegbántalom is jelen van, a látás is komoly problémákba ütközik, így nemcsak nem érzik, de nem is látják a sérüléseiket. Esetükben különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a sérülések elkerülésére.

A cukorbetegségben szenvedő betegek száma világszerte rohamosan emelkedik, ez alól hazánk sem kivétel. A betegség kialakulásáról, kezeléséről és az esetleges szövődményekről bővebben az alábbi cikkünkben olvashat!

Milyen cipőt viseljen a beteg?

A legjobb módszer a megelőzés. A kellő folyadékfogyasztás nem elég, a láb bőrét folyamatosan hidratálni kell különböző krémekkel. A lábujjak között és alatt pedig gombásodás elleni kenőcsöt érdemes használni. Ezen kívül kényelmes lábbelit szükséges viselni: a legjobb, ha zártak ezek a cipők, ez ugyanis csökkenti a sérülések esélyeit. Még nyáron is javasolt a cipő, a papucs és a szandál viselése, mezítláb nem javasolt közlekedni. Otthon vagy nyáron is kötelező a zokni viselete még papucs és szandál esetén is. A zokni legyen nedvszívó: már lehet kifejezetten cukorbetegek számára készített darabokat kapni. Ügyeljünk, hogy se a zokni, se a cipő ne sértse meg a láb bőrét! Figyelni kell a lábbelibe kerülő kavicsokra is. Lefekvés előtt ellenőrizni kell a lábfejet és a bokát, és ha mégis sérüléseket vélünk felfedezni, azonnal meg kell kezdeni a kezelést!

A cipő viselése csökkenti a sérülések esélyét

A láb tisztán tartásához mindennap meg kell mosni a lábfejet, majd óvatosan, de annál alaposabban megszárítani még az ujjak között is. A körmöket fokozott figyelemmel egyenesre kell levágni, kerülve a sarkok és a körömágy megsértését. A körmök benövése egyenesen gyulladáshoz vezethet! A tyúkszemet, illetve a bőrkeményedést finom reszelővel távolítsuk el, sose használjunk kisollót a bőr bizonyos részeinek eltávolításához!

Mindvégig fontos a vércukor folyamatos, megfelelő szinten tartása, akárcsak a vérnyomásé, a koleszteriné. A felírt gyógyszereket rendben be kell szedni, az egészséges táplálkozást folytatni, a rendszeres testmozgást elvégezni. Kerülni kell a dohányzást, és rendszeresen részt kell venni az orvosi felülvizsgálaton.