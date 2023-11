Elég lenne hetente egyszer szúrni az inzulint?

Késő délelőttig többnyire erős felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan alakulhat ki eső, zápor. Kisebb körzetekben kevesebb is lehet a felhő, illetve vékony lesz a felhőtakaró. Ezt követően csökken a felhőzet, változóan felhős időre van kilátás, és egyre kevesebb helyen várható csapadék. Késő este nyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet, amiből a Dunántúlon az eső is elered. Az szél délire fordul, időnként megélénkül, estétől a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet délután 11, 17, késő este 5, 11 fok között valószínű. Ha a borús, szeles idő nem lenne elég, a meteorológusok szerint pénteken hidegfronti hatás is dominál.